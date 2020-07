Konkurenca v Nicku Kočevarju je vselej dobrodošla

Na atletskem stadionu v Šiški bo danes in jutri od 18. do 22. ure finale atletskega pokala Slovenije. Na njem bodo nastopili vsi najboljši slovenski atleti in atletinje. Večina med njimi je pokazala dobro pripravljenost na prvih dveh mitingih sezone, ki sta bila v Slovenski Bistrici in Mariboru. Slovenski rekorder na 400 m Luka Janežič se je s trenerjem Rokom Predaničem odločil, da se bo v tej sezoni posvečal predvsem sprintu na 100 in 200 m, boljša eksplozivnost pa naj bi mu služila v prihodnji sezoni v njegovi bazični disciplini na en stadionski krog.