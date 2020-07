Pestro je tudi pri ponudbi zelenjave, čeprav kakšnih novosti v tem času ni. Cene paradižnika se gibljejo okoli 3 evrov, volovskega srca pa od 3,50 do 5 evrov za kilogram. Stročji fižol je od 4 do 6 evrov za kilogram. Kumare, bučke in korenje so od 2 do 3 evre za kilogram. Blitva, tudi njena rdeča različica, je okoli 3 evre za kilogram. Berivka je okoli 2 evra za četrt kilograma. Pesa je od 2 do 2,50 evra za kilogram, mladi krompir pa od 1 do 1,50 evra za kilogram. Zelišča, kot so timijan, drobnjak, žajbelj, pehtran in koriander, so okoli 50 centov za šopek. Z ene od stojnic z zelenjavo pa gledajo tudi rumeni cvetovi janeža. Cene nimajo, saj jih branjevka podarja. nm