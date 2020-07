Primorska se je na koncu le rešila

V košarkarskem klubu Primorska lažje dihajo. Potem ko so sklenili dogovore za poplačilo dolgov Jakobu Čebašku, Samu Udrihu in Nejcu Zupanu, je klub le dobil licenco za nastopanje v prvi košarkarski ligi. Pred vodstvom kluba pa so zdaj številni izzivi.