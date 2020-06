»Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost, da lahko vodim tretjeuvrščeno ekipo minule sezone. Zame je to velik izziv, saj začenjam s samostojno trenersko kariero,« je uvodoma dejal 40-letni Zorman, ki je na tem strokovnem položaju nasledil Ivana Vajdla. »Čaka nas zelo težko ter zanimivo obdobje, a verjamem, da se bomo ob koncu sezone lahko pogovarjali o številnih lepih stvareh. Obenem pričakujemo izjemno zanimivo državo prvenstvo ter igranje v ligi EHF. V čast mi je voditi ekipo iz Trebnjega, zato gremo novim izzivom naproti,« je dodal Zorman.

Zorman je na reprezentančni ravni zbral 225 tekem, kar je največ v zgodovini Slovenije. Bil je član srebrne slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu leta 2004, dvakrat je nastopil tudi na olimpijskih igrah - v Atenah leta 2004 in Riu de Janeiru leta 2016.

Na klubski sceni je igral za Slovan, Prule 67, Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real in Kielce ter štirikrat osvojil ligo prvakov, po enkrat v dresu Celja Pivovarne Laško (2004) in Kielca (2016), dvakrat v majici španskega Ciudad Reala (2008 in 2009).

Po koncu igralske kariere je zaplul v trenerske vode. Trenutno je pomočnik Ljubomirja Vranješa pri slovenski reprezentanci, bil pa je tudi prvi asistent Talanta Dušebajeva pri poljski ekipi Vive Kielce, od oktobra 2018 pa opravlja vlogo pomočnika selektorja slovenske moške izbrane vrste.

»Sodelovanje z Urošem Zormanom za naš klub predstavlja poseben izziv, saj prinaša s seboj izjemne izkušnje iz najvišjih ravni rokometnih tekmovanj. Z njegovo pomočjo želimo narediti korak naprej in delovanje kluba dvigniti na še višjo raven. Tako kot se zavedamo, da bo to njegova prva vloga glavnega trenerja, vemo, da je nadvse motiviran, da se dokaže v tej vlogi,« je dodal predsednik kluba Anton Janc.