»Podjetje, ki zadnja leta redno dosega večmilijonske dobičke (samo v zadnjih dveh letih prek 20 milijonov evrov), se je ob problemih zaradi letošnje epidemije skoraj takoj lotilo odpuščanja zaposlenih,« so zapisali v sindikatu. Po njihovih navedbah ne pomaga niti poziv sindikata, da družba do konca julija koristi ukrep države, ki omogoča pokrivanje bistvenega dela stroškov delavcev, ki so na čakanju na delo doma.

»Na gluha ušesa je naletel tudi poziv sindikata, da naj družba v operativi koristi ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa do konca leta 2020,« so dodali. Ker poslovodstvo »noče iskati drugih, do zaposlenih bolj spoštljivih rešitev«, se bodo delavke in delavci zbrali na shodu, na katerem bodo protestirali proti začrtanemu odpuščanju.

Zaradi posledic epidemije covida-19 je občutno upadel promet na ljubljanskem letališču, zato bo družba pripravila program presežnih delavcev, je pred dvema tednoma pojasnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir.

»Treba je vedeti, da so letalski prevozniki okrnjeni, kar pomeni, da imajo manjšo floto in iščejo naprej trge, ki so odprti, ki so tržno zanimivi in kjer ne bodo imeli problemov glede posledic covida-19,« je pojasnil Skobir in dodal, da glede na zadnje napovedi letos pričakujejo okoli pol milijona potnikov, kar je še razmeroma optimistična ocena.

»Takšno zmanjšanje prometa narekuje ukrepanje poslovodstva, ker praktično ni dela za vse,« je napovedano zmanjšanje števila zaposlenih za okvirno 120 ljudi, kar predstavlja četrtino vseh zaposlenih, znova obrazložil Skobir in dodal, da gre za številko, ki temelji na projekciji prometa v prihodnjem letu.