Kot so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, je Fraport Slovenija od 13. marca pa do konca maja »izkoristil bogato državno podporo«. »Država je od 13. marca do konca maja krila vse stroške dela do višine povprečne plače - okoli 1750 evrov - za delavce, poslane na čakanje na delo, in za delavce, ki so bili doma zaradi višje sile,« so spomnili. Podjetje tako z delavci ni imelo veliko stroškov, so prepričani.

Ob tem so ogorčeni zaradi obsega načrtovanega odpuščanja. Fraport namreč namerava odpustiti 120 delavcev, kar predstavlja okoli četrtino vseh zaposlenih v podjetju. »Zavračamo tovrstno nespoštljivo ravnanje z delavci in tako uničevanje delovnih mest,« so ostri.

Po njihovih navedbah so pravi ti delavci omogočili, da je Fraport od prodaje letališča v septembru 2014 pa do danes ustvaril med 45 in 50 milijoni evrov dobička. »Če računamo, da je letni strošek dela v Fraportu Slovenija nekaj več kot 15 milijonov evrov, je jasno, da ima družba več kot dovolj rezerv, da iz preteklih zaslužkov pokrije sedanje stroške z delavci, ki nimajo dela,« so utemeljili.

Dodali so, da tudi sicer poslovanje Fraporta ni povsem zamrlo. Tovorni promet je namreč upadel le za okoli 10 odstotkov, poleg tega se za poletje že načrtuje vračanje velikega dela letalskih družb, ki bodo izvajale letalski potniški promet.