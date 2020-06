Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je pojasnil, da je bil namen današnjega sestanka posvetovanje o kriterijih in morebitnih dodatnih ukrepih, ki bi lahko omilili odpuščanja. Vendar sindikati na vrednotenje kriterijev za odpuščanje niso pristali.

»Upravi smo jasno povedali, da se z njihovim načinom reševanja krize ne strinjamo, da se ne strinjamo niti s številom predvidenih odpuščenih delavcev niti z odpuščanjem nasploh,« je izpostavil predstavnik Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

Upravo so pozvali, naj ponovno preveri kadrovski načrt, in sicer tako, da se zmanjša število zaposlenih zgolj za toliko, kolikor je to mogoče doseči z mehkimi ukrepi. Švarc je prepričan, da pretekli dobički in višina plač, ki ni bila na ravni rezultatov podjetja, Fraportu Slovenija ob pomoči lastnikov in države omogočajo, da preživi krizo tudi brez drastičnega ukrepa, kakršno je odpuščanje. Enako verjame predsednik Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana Klemen Lavrič, ki prav tako vztraja na tem, da ni treba odpustiti nobenega zaposlenega.

Skobir pa vztraja, da brez odpuščanja ne bo šlo. Družba ima trenutno namreč le 15 odstotkov načrtovanih prihodkov, do konca leta naj bi ustvarili 30 odstotkov, prihodnje leto pa od 60 do 70 odstotkov načrtovane realizacije. »Glede na takšen promet in nujne stroške družba s takšnim številom ljudi ne more preživeti in nima dela za vse zaposlene,« je poudaril.