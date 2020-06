Okoli 76 odstotkov vprašanih je podprlo sveženj sprememb, ki bodo predsedniku Vladimirju Putinu omogočile, da bo na oblasti ostal do leta 2036. Glasovanje, ki ga je ruska opozicija označila za nezakonitega, se je začelo minuli četrtek, končalo pa se bo v sredo.

Pri vzporednem glasovanju, katerega izide je objavil VCIOM, je sodelovalo več kot 163.000 volivcev iz 25 regij, med katerimi jih je okoli 70 odstotkov razkrilo, kako so glasovali. Predstavnik organizacije za spremljanje volitev Golos, Grigorij Melkonjanc je dejal, da bi lahko objava izidov vzporednega glasovanja pred koncem referenduma neupravičeno vplivala na odločitev državljanov. Zato je objavljanje tovrstnih izidov pred koncem glasovanja prepovedano, je dodal.

Iz VCIOM so sporočili, da so se za objavo številk odločili zaradi velikega povpraševanja, in zavrnili pomisleke, da bi lahko to vplivalo na končni izid referenduma. »Objava ni v nasprotju z zakonom,« je pojasnil direktor inštituta Valerij Fjodorov.

Vodja ruske volilne komisije Ela Pamfilova je sporočila, da so na komisiji priporočili, da se z objavo počaka do konca glasovanja, da pa inštitut ni naredil nič nezakonitega.

Glasovanje o ustavi ureja poseben zakon in ne redna volilna zakonodaja, ki prepoveduje objavljanje podatkov v času volilnega molka pred volitvami in med njimi. »Zakon (o glasovanju o ustavi) tega ne ureja,« je pojasnila Pamfilova.

Referendum bi moral potekati že 22. aprila, a ga je Kremelj zaradi pandemije novega koronavirusa precej nejevoljno preložil. Glasovanje so raztegnili na teden dni, s čimer so se želeli izogniti gneči na voliščih med epidemijo novega koronavirusa.