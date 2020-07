Ruski volilci so se lahko opredeljevali samo o celotnem paketu sprememb z »da« ali »ne«, ko so odgovarjali na enostavno vprašanje: Ali odobravate spremembe ustave ruske federacije? Vseh sprememb pa je skupaj kar 147 in se dotikajo številnih področij – od zagotovljene minimalne plače do v svetovni javnosti najbolj poudarjenega izničenja dosedanjih predsedniških mandatov Vladimirja Putina.

Sedanjo rusko ustavo so decembra leta 1993 potrdili na referendumu, in sicer z nekaj več kot 58 odstotki glasov ob 54,4-odstotni volilni udeležbi, potlej pa so ustavne spremembe potrjevali v dumi. Zdajšnje »vserusko glasovanje« je razglasil Putin, čeprav je zanj našel osnovo v enem od šele predlaganih amandmajev in ne v veljavni zakonodaji. Ta omenja zgolj referendum, za njegovo veljavnost pa od sprejetja zakona leta 1995 zahteva nadpolovično udeležbo in spoštovanje mednarodnih demokratičnih volilnih meril z obveznim spoštovanjem rezultata, ki ga ni mogoče spremeniti brez ponovljenega referenduma. Posvetovalnega referenduma v Rusiji nimajo predvidenega, prav tako pa pred izvedbo sedanjega vseruskega glasovanja ni bilo povsem jasno, kako opredeliti njegov rezultat, če bi bila udeležba nizka ali če bi se zgodila sicer mnogo manj verjetna zavrnitev sprememb, za katere je Putin vztrajal, da so ključne za prihodnost države.

Pandemija krojila samo pravila V celoten proces spreminjanja ustave, ki ga je Putin predlagal januarja letos, se je vmešala virusna pandemija. Zaradi nje so ne le preložili glasovanje, sprva predvideno za 22. april, ko so ga mnogi pomenljivo povezovali s 150. obletnico Leninovega rojstva, ampak tudi raztegnili na dneve od 25. junija do včerajšnjega 1. julija, ki ga je Putin zaradi lažjega zagotavljanja udeležbe v posebnih zdravstvenih pogojih razglasil za dela prost dan. Po navedbah ruskih medijev so organizatorji volitev in volilci spoštovali ukrepe za zaščito pred širjenjem koronavirusa s socialnim distanciranjem, maskami in razkužili. Ponekod so bila volišča odprta kar na prostem, kar je postavljalo vprašanja o zahtevani tajnosti glasovanja, poročali pa so tudi o nepravilnostih. Te sta dva novinarja dokazovala z lastnim dvojnim glasovanjem, predvsem družbena omrežja so navajala polnjenje volilnih skrinjic brez dejanskih volilcev, volilne komisije pa so uradno zagotavljale, da je dejanskih kršitev izjemno malo, natančneje le okoli dva odstotka od prijavljenih.