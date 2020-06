V hrvaški nogometni ligi so štirje klubi pet krogov pred koncem prvenstva zakuhali krčevit boj za drugo mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Potem ko si je Dinamo že zagotovil novo šampionsko zvezdico, razlika med Hajdukom, Lokomotivo, Osijekom in Rijeko znaša samo dve točki.

Navijači razgrajali ob avtocesti

Zagrebški Dinamo je s štirinajstim naslovom prvaka v zadnjih petnajstih letih le še utrdil primat na Hrvaškem in se že pripravlja za nov naskok na ligo prvakov. Pod državno zvezdico se je na koncu podpisal trener Igor Jovičević, ki je med koronapremorom zamenjal neposlušnega Nenada Bjelico. »Čeprav smo že prvaki, želimo navijačem pokazati, da vsak teden napredujemo in rastemo za evropske preizkušnje. Kondicijo in taktiko moramo dvigniti za tekme na mednarodni ravni,« pravi Igor Jovičević. Minuli konec tedna je na stadionu Maksimir gostoval Osijek in iztržil remi brez golov. Vroče je bilo že pred tekmo, ko sta si na avtocestnem počivališču v lase skočili navijaški skupini. Hrvaški mediji poročajo, da so se huligani spopadli s palicami in steklenicami, policija pa je zadnji hip preprečila vsesplošen pretep med razgretimi navijači.

Osijek je od vodilne peterice v hrvaški ligi na zadnjih petih tekmah edini brez poraza in odkrito cilja na podprvaka. Veliko bo odvisno od prihajajočih tekem z Rijeko in Hajdukom, v zadnjem krogu pa se bodo Osiječani pomerili še z Lokomotivo. Minuli teden je z vrha kluba odstopil dosedanji predsednik Ivan Meštrović, ki v različnih vlogah ostaja pomemben člen Osijeka. Meštrović med drugim ohranja lastniški delež večnamenskega stadiona Pampas, ki ga bodo čez leto dni odprli za 40 milijonov evrov. Osijek bo imel v prihodnje še izrazitejši madžarski pridih, saj je Meštrovića na čelu kluba zamenjal Ferenc Sakalj, ki je v odličnih odnosih z večinskim lastnikom Lorincem Meszarosem. Odkar so Madžari prevzeli posle v Osijeku, je kolektiv postal eden vodilnih hrvaških klubov. Lani ga je kratek čas treniral tudi Dino Skender, ki je pred dnevi prestopil v Olimpijo.