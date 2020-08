Z minimalno zmago proti Lokomotivi iz Zagreba (1:0), ki jim jo je z golom v 76. minuti zagotovil Tibor Halilović, nogometaši Rijeke v teh dneh proslavljajo drugi zaporedni in skupno šesti naslov v hrvaškem pokalu. Po Matjažu Keku, ki je lovoriko z njimi osvojil v sezonah 2013/14 in 2016/17, je njegov dosežek minuli konec tedna v Šibeniku ponovil še njegov rojak Simon Rožman. Za 37-letnika je to druga lovorika v karieri, potem ko je postal pokalni prvak z Domžalami pred tremi leti.

»Vse ni bilo idealno, a lovorika je tu,« je po zmagi priznal Simon Rožman, zavedajoč se, da se je njegovemu moštvu na tekmi nasmehnila tudi sreča. Nekajkrat ga je pred prejetim golom rešil vratar Ivor Pandur, dvakrat okvir vrat, po že dosojeni enajstmetrovki za Lokomotivo pa tudi VAR. »Ni pomembno, na kakšen način smo prišli do pokala, pomembno je le, da smo ga osvojili. Prežemajo me številna čustva, saj mi pokal pomeni zelo veliko,« je dejal Rožman. Uspeh z nogometaši je proslavil v mraku, saj je na stadionu Šubićevac ravno v času podelitve medalj zmanjkalo elektrike. »V trenutku, ko je potekalo podeljevanje, je nekdo od ljudi, ki so skrbeli za LED-reklame ob igrišču, premaknil žice in nastal je kratki stik. Ko so odstranili varovalko na enem od reflektorjev in ga hoteli znova prižgati, se je znova vse ugasnilo,« so pojasnili pri nogometnem klubu iz Šibenika.

Neobičajni pripetljaj, ki so ga hrvaški mediji označili za enega najbizarnejših v zgodovini hrvaškega nogometa, zmagovalcem ni pokvaril slavja. Rajanje s skoraj 25 kilogramov težkim in 76,5 centimetra visokim pokalom se je z igrišča preselilo v slačilnico in na klubski avtobus, ob prihodu na Reko v nedeljskih jutranjih urah pa jih je na ulicah pozdravilo tudi okoli 200 navijačev. Uspeh kluba so spremljali le prek televizijskih zaslonov, saj je bil finale zaradi koronavirusa na praznem stadionu. Vseeno tribune niso povsem samevale, saj so zmago Rečanov poleg predsednika Hrvaške nogometne zveze Davorja Šukerja pospremili tudi selektor hrvaške vrste Zlatko Dalić, njegov predhodnik Slaven Bilić ter ogledniki španskih in angleških prvoligašev.

Rožman je igralcem po vrnitvi na Reko namenil teden dni počitka, nato se bo ekipa vrnila k treningom, kajti 15. avgusta jih čaka tekma prvega kroga hrvaške lige proti Šibeniku. Moštvo se bo v novi sezoni predstavilo v precej spremenjeni zasedbi, saj je klub že zapustil Avstrijec Alexander Gorgon, ki se seli k poljskemu prvoligašu Pogonu iz Szczecina, na izhodnih vratih so kapetan Franko Andrijašević, Antonio Čolak in Halilović. »Morali bomo najti rešitve, saj klub lahko preživi le z odhodom najboljših. Cilji se za novo sezono ne bodo spreminjali. Konkurenca je vse močnejša, a bomo spet skušali dati vse od sebe, da jih izpolnimo,« je za reški Novi list dejal Rožman.