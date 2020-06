Domžale so v Murski Soboti spretno izvlekle pomembno zmago v boju za obstanek. Igralcem v rumenih dresih se je v Prekmurju vrnilo izgubljeno proti Olimpiji, ko so odločilni gol dobili v zadnjih minutah. Mura je bila boljša, a tudi utrujena po slavju ob osvojitvi slovenskega pokala.

»Zadovoljni smo. Izzivali smo zmago, ki nam ogromno pomeni. V tako zahtevnih pogojih v poletni vročini je bilo zahtevno igrati. Čakali smo na svoje priložnosti in eno izkoristili,« je po drugi zmagi, odkar je prevzel domžalske moštvo, razložil trener Dejan Djuranović. V drugem polčasu je zadel s paketom menjav, ko je v igro poslal Lazarevića in Jakupovića, ki sta poživila igro in zrežirala gostujočo zmago. Dotlej so bile Domžale nekonkretne in brez resnega strela, Mura pa je do vodstva gostov počasi stopnjevala ritem. Ob koncu je lovila izenačenje, a sta bila Šušnarja in Maroša nenatančna. »Bili smo enakovredni in na trenutke boljši tekmec, a žoga ni hotela v mrežo. Igralcem nimam česa očitati. Domžale so bile srečnejše,« je dejal trener Mure Ante Šimundža, ki je močno posegel v začetno enajsterico, kamor je uvrstil šest novincev v primerjavi s prejšnjo tekmo.

Celje se je z zmago v Kidričevem otreslo Aluminija kot tekmeca za evropsko vozovnico, obenem pa se je vrnilo v boj za prvaka po porazu v Murski Soboti in remiju s Taborom. Tekma je bila odločena s hitrima goloma Celjanov iz prekinitev. Prava mojstrovina je bil vodilni zadetek kapetana Mitje Lotriča iz prostega strela z dobrih 30 metrov, kar je bil že njegov 15. gol v sezoni. »Ne dogaja se pogosto, da tekmo zmagamo z zadetki iz standardnih situacij. Lotrič je dosegel vrhunski gol, Vizinger pa se je vrnil med strelce. Potrdila sta sloves naših najboljših napadalcev. Dva takšna gola sta nam olajšala delo in veselimo se zaslužene zmage. Kot ekipa smo bili bolj disciplinirani in odločni kot na zadnjih dveh tekmah,« je bil zadovoljen trener Celja Dušan Kosić, ki so mu navijači celjski grofi vzklikali »Kosić legenda«.

Očitno je bila visoka zmaga Aluminija v Kranju le preblisk in drsi proti sredini lestvice. »Želeli smo se približati Evropi, a nam ni uspelo. Ko prejmeš dva gola iz prekinitve, je normalno, da malo pade morala ekipe. Ne morem reči, da si igralci niso želeli uspeha, vendar je neverjetno, kakšne gole prejemamo v zadnjem času. V drugem polčasu smo imeli tri priložnosti, a se je Celje ubranilo in zasluženo zmagalo,« je povedal trener Aluminija Slobodan Grubor, ki se mu vse bolj maje stolček.

V slabi tekmi brez velikih priložnosti sta se Tabor in Bravo razšla brez golov. Sežančani so bili boljši do izključitve Maria Zebića v 49. minuti, ki je v treh minutah prejel dva rumena kartona. Drugega mu je prestrogo pokazal sodnik Alen Borošak, ki je s svojimi odločitvami jezil Tabor in njegove navijače. »Igrali smo dobro. S točko moramo biti zadovoljni,« je bil jedrnat kapetan Tabora Antonio Azinović, ki je povsem ukrotil hrvaškega rojaka v dresu Brava Roka Baturino. Hitri kamerunski napadalec Rodrigue Bongongui je odigral zadnjo tekmo za Tabor (27 tekem v prvi ligi, 4 goli, 5 asistenc), saj se seli v Izrael k Hapoelu Haderi za trikrat višjo plačo (15.000 evrov), kot jo je imel v Sežani. Sprva je kazalo, da bo za mesec dni podaljšal pogodbo s Taborom in nato kariero nadaljeval v Turčiji, a je prišla v četrtek sanjska ponudba iz Izraela, ki je ni mogel zavrniti.

Tabor je prekinil serijo petih zaporednih zmag Brava, ki se v drugem polčasu nikakor ni znašel ob številčni prednosti igralca več. »Prišli smo po tri točke, a na koncu smo zadovoljni tudi z eno. Tabor se je na nas zelo dobro pripravil,« je povedal trener Brava Dejan Grabić, ki je ponosen na serijo enajstih tekem neporaženosti. Rudar je že v petek s porazom proti Triglavu izgubil tudi teoretične možnosti za obstanek in bo naslednjo sezono igral v drugi ligi.