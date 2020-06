Konec sezone za Rajčevića

Mariborčani so po večnem derbiju ostali brez točk in tudi brez Aleksandra Rajčevića. Zanj se je letošnja sezona že končala. V želji, da bi izbil žogo ob poskusu Anteja Vukušića in preprečil zadetek, se je poškodoval. Posledica trčenja v vratnico sta dve zlomljeni rebri. Rajčevića čaka štiri do šest tednov prisilnega premora, so zapisali.