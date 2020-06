Ko smo oktobra lani v Cankarjevem domu razglasili najboljša najhitreje rastoča podjetja vseh šestih slovenskih regij in zmagovalce – zlato, srebrno in bronasto slovensko gazelo 2019, si niti predstavljati nismo mogli, da bo svet zajela epidemija novega koronavirusa. Ohromila je svetovno gospodarstvo, podjetja, tudi tista najboljša, pa bodo njene posledice po optimističnih napovedih čutila še vsaj nekaj let. Koronakriza je neprijetno zarezala tudi v jubilejni izbor Gazela 2020. Zaradi zamujajočih poslovnih izkazov tradicionalnega izbora najboljših najhitreje rastočih slovenskih podjetij letos ne bo, zato pa se bomo ob dvajsetletnici laskavega priznanja poklonili dosedanjim nosilcem priznanj. Čez poletje bomo v intervjujih dali besedo zlatim gazelam minulih let, jeseni pa načrtujemo posebne dogodke, s katerimi bomo počastili prejemnike priznanj v dvajsetletni zgodovini Gazele.

Največji poslovni dogodek v Sloveniji Izbor hitro rastočih se je pod okriljem Gospodarskega vestnika začel leta 1991, ko so bila prvič predstavljena najbolj dinamična slovenska podjetja. V naslednjih letih je nastala prva lestvica petsto najhitreje rastočih podjetij, pravi vzlet pa je projekt Gazela doživel leta 2001, ko je bil nadgrajen s šestimi regijskimi in nacionalnim izborom najboljših najhitreje rastočih – takrat se je uradno začela pisati tudi njegova zgodovina. Leta 2003 je izbor postal največji poslovni dogodek v Sloveniji, katerega namen je promovirati poslovno drznost, inovativnost in mednarodno uspešnost slovenskih podjetij. Družba medijskih vsebin Dnevnik je projekt sprejela pod svoje okrilje ob koncu leta 2005. Od takrat je pri ocenjevanju nominirancev za priznanje gazela močnejši poudarek na dinamični rasti, ki je obenem tudi trajnostno naravnana, osnova za ocenjevanje podjetij pa je njihova uspešnost oziroma rast v zadnjih petih letih.

Kljub krizi pogled naprej Da si gazele, ki so s svojo razvojno tekmovalnostjo vedno pred konkurenco, zaslužijo prav posebno pozornost, je v svojem nagovoru v Zborniku Gazela 2019 poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. »Predstavljajo zgled in so močan motivator v podjetništvu, ki drugim sporoča, da je uspeh posledica velike mere inovativnosti, razvojne naravnanosti, družbene odgovornosti ter hkrati drznosti in prodornosti. Kot velja za vsa druga podjetja, pa je njihov uspeh odvisen od vloženega truda in vztrajnosti.« Odličnost, prilagajanje trgu in nenehni razvoj je tisto, kar krasi dosedanje in prihodnje slovenske gazele. Zaradi vseh teh odlik bodo gotovo prestale negotovo obdobje zaradi koronakrize, tako kot so preveslale tudi krizo leta 2008. Predsednik sveta Gazela Bogomir Strašek vsem gazelam svetuje, naj gledajo naprej, ne samo zaradi trenutne krize, ampak tudi sicer razmišljajo, kako bodo ukrepale, da bodo bolj konkurenčne in dosegle še boljši položaj na svetovnem trgu, ko bo sedanja kriza minila.

Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo Slovenske gazele pišejo podjetniške zgodbe, ki navdihujejo in opogumljajo. Kljub svoji pregovorni skromnosti in dejstvu, da so nekatera tudi manj znana, vendar s svojimi izdelki ali storitvami izredno uspešno tekmujejo tako na domačem kot na tujem trgu, so v svoji stroki celo svetovni prvaki in inovatorji, ki v sebi nedvomno nosijo DNK rasti. Kot pravi Simon Mesec, vodja prodaje podjetja Mebor, zlate gazele 2018, priznanje prinaša odgovornost in ponos, »da smo del globalno uspešnega slovenskega podjetništva«. »Uspehi slovenskih podjetij so pomemben zgled in navdih za mlade in podjetnike, da se v Sloveniji da uspeti. Imamo dokaj dobre pogoje, pridne ljudi, veliko znanja, včasih pa nam kot narodu manjka samozavesti in zaupanja vase, da nam lahko uspejo velike stvari.« Aleš Puklavec, soustanovitelj in prokurist podjetja Virs, ki je bilo ovenčano z nazivom zlata gazela 2019, pa je dejal, da je bilo priznanje sicer presenečenje, a če ne bi zmagali lani, bi čez nekaj let oziroma prej ali slej. »Zasluga za priznanje gre v prvi vrsti vsem zaposlenim. Ves čas smo želeli, da bi ustvarili podjetje, kjer zaposleni uživajo pri delu in radi prihajajo v podjetje. Mislim, da nam je to uspelo.«