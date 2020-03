Slovenska reprezentanta Josip Iličić z Atalanto in Jan Oblak z Atleticom sta osrednja akterja dosedanjega poteka izločilnih bojev lige prvakov, ki zaradi pandemije koronavirusa tako kot liga Evropa zapira vrata. Po torkovih čarovnijah Iličića v Valencii je večer kasneje zablestel tudi Oblak, ki je s sijajnimi obrambami izločil evropskega prvaka Liverpool, ki se je že v prvem krogu končnice poslovil od ubranitve prestola.

Liverpool je močno nadigral Atletico, a izgubil tudi drugo tekmo osmine finala. Madridčani so se favoriziranemu tekmecu zoperstavili s tradicionalno obrambno postavitvijo in po podaljšku osvojili stadion Anfield. Liverpool je na domačem igrišču izgubil po seriji 25 tekem brez poraza. Branilcem naslova ni pomagalo, da so imeli veliko premoč v posesti žoge (v odstotkih 63:37), v strelih proti golu (36:10) in udarcih iz kota (16:3). Za napredovanje prav tako ni zadostovalo, da so podaljšek odprli z golom za vodstvo z 2:0. Liverpool je vložil hude napore, da je obrnil zaostanek s prvega obračuna, a je postal tako izčrpan, da je do konca tekme prejel tri zaporedne gole. Dva je zabil joker s klopi Marcos Llorente, ki je bil pri mestnem tekmecu Realu spoznan za tehnološki višek.

Trener Atletica Diego Simeone je za glavnega junaka osmine finala izpostavil vratarja Jana Oblaka: »Ustavil je vsako nevarno situacijo in nas večkrat reševal. Če je Messi ključen za zmage Barcelone, ta vloga v Atleticu pripada Oblaku. Navijači ne bodo pozabili njegove odlične predstave na Anfieldu.« Oblak je proti Liverpoolu ubranil devet žog, s čimer je izenačil osebni rekord v majici Atletica na posamezni tekmi. Enako število obramb je zbral leta 2016 proti Bayernu in leto dni kasneje v španski ligi proti Celti iz Viga.

Jürgen Klopp je bil poparjen zaradi načina, kako je Liverpool izpadel iz lige prvakov. »V celoti sem zadovoljen z našo predstavo. Atletico? Ne razumem, da se moštvo s toliko kvalitete vseskozi brani in igra na protinapade. A to bo treba sprejeti, čeprav obstaja grenak priokus. Vem, da sem slab poraženec. Sploh takrat, ko moštvo igra tako sijajno.«