Čaka se nogometni Tajfun

Leta 2015 je slovenski košarkarski prvak postala ekipa Tajfuna iz Šentjurja, kar je pomenilo dokončen prelom slovenske košarkarske hierarhije. Mala gibka enota je prehitela velike organizacije z Olimpijo na čelu. Podobno je ponovila Sixt Primorska. Tabor in Bravo sta sicer daleč od boja za prvaka, vendar pa primerljivi mali posadki, ki se v letošnji sezoni trmasto otepata dodeljenega statusa avtsajderjev. Obenem napovedujeta, da bi se tudi v nogometu lahko zgodil Tajfun. Sredina lestvice, ki jo ta čas zasedata, je za zdaj enaka naslovu. Ne nazadnje so za njima uvrščeni Domžale, Triglav kot tudi Rudar. Pravi hit je Bravo, ki ima pred Taborom sedem točk prednosti, v soboto pa pri njem gostuje. Z izjemo tekme pred dvema letoma, ko sta bili obe ekipi še v drugi ligi, je v vseh preostalih tekmah zmagal gostitelj. Stavnica daje enake možnosti obema ekipama. 1,40 je vreden dvojni znak tako za prvo kot drugo ekipo, razmerje vplačil pa kaže, da nas večina pričakuje gole na obeh straneh. In zadržimo se pri tem. 1,64 na »oba gol«.