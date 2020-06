A zanimajo nas predvsem domače trate. Olimpijin predsednik Mandarić vnovič igra igro, ki mu je tudi že (kot ne) uspela. V sezoni 2015/16, ko je bil prvak, je zamenjal dva trenerja, Pušnika in Nikolića, končal je z Vanolijem. Tudi sicer je pestro. Prva sobotna tekma je Bravo – Mura. Slednja te čase daje vtis najmočnejše posadke v deželi tej. Glavnemu napadalcu Šušnjari je pa ta rubrika že pred časom posvetila odo. Dvojni znak v vrednosti 1,28 pripada Prekmurcem. Vendar pa. Ekipe, ki se poznajo še iz druge lige, znajo tudi v prvi ligi odigrati na star, drugoligaški način. Statistika od leta 2017, ko sta bili ekipi še v drugi ligi, pa v petih tekmah beleži kar tri remije. Mura in Bravo sta ekipi, ki radi »zagodeta« druga drugi, in pričakovati je, da bosta tudi tokrat vsaj enkrat zadeli v polno obe. Torej stava »oba gol« za kvoto 1,70.

V drugi tekmi na naslov tiho upajoče Celje pod pritiskom poraza pri Muri pričakuje Tabor. Ki se je tudi tokrat, po slabem uvodu v pokoronsko nadaljevanje, pobral. Tekma, ob kateri pomisliš na »hendikep« stavo, da bo Celje zmagalo z več kot golom razlike. Za kar stavnica ponuja kvoto 2,20. V nedeljo se bosta najprej soočila Triglav in Aluminij, ekipi, ki jima po pandemiji nikakor ne gre. Kidričani, ki so v prejšnjem kolu po porazu s Taborom tudi javno pokopali upe, da se lahko vmešajo v boj za vrh, delujejo demotivirani – 2,50 je kvota na zmago domačih, 1,48 je dvojni znak. A možno je tudi, da bo Aluminij pokazal zobe. Motiviranost domačih in sproščenost gostov bi lahko navrgli več od 2,5 gola skupno, za kar stavnica ponuja spodbudno kvoto 1,95.

V drugi nedeljski tekmi bodo Domžale gostile Olimpijo. Kljub šokom je Olimpija še vedno prva: 1,70 je kvota na stavo, da bodo padli vsaj trije goli skupno, pohlep pa vznemirja kvota 4,00 na zmago Olimpije za več kot gol. In še tekma Maribor – Rudar, v zvezi s katero omenimo zgolj hazardersko opcijo, da bi Rudar prvi zadel, za kar stavnica ponuja kvoto 3,70.