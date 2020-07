Tekma Fiorentina – Sassuolo (1:3) minuli teden je spomnila na Logana. Seveda obstajajo tudi drugi možni momenti. Nogomet brez gledalcev je drugačen. Kot v vsakem športu je bližji trening tekmam pa tudi v nogometu obstajajo športniki, ki so na treningih odlični, na tekmah pa niti ne. V novih razmerah imajo takšni več možnosti. V predcovid-19 časih se je pred praznimi tribunami igralo, kadar je bil domač klub kaznovan. Analize približno 190 tekem, ki jih je izvedel švedski ljubitelj nogometa, potrjujejo, da so dejansko tako imenovani 12. igralec. 190 takšnih tekem je človek analiziral in ugotovil, da ob prisotnosti gledalcev domače ekipe zmagujejo v 46 odstotkih, brez gledalcev pa zgolj v 36 odstotkih. Domnevno zaradi sodnikov, ker sodijo bolj nevtralno. Na primer, ugotovljeno je, da na praznih stadionih sodnik dovoljuje manj zavlačevanja domače ekipe, če je ta v prednosti. Tudi glede kartonov so se pojavile razlike. Gostujoče ekipe naj bi na praznih stadionih dobile 0,5 kartona manj kot na polnih.

V domačem prvenstvu nas za vikend čakajo tri tekme, prva, v kateri bo Rudar doma proti Aluminiju lovil prvo zmago, je najbolj zanimiva. Zaradi kvote 4,80 na zmago domačih oziroma 2,25 na dvojni znak v njihovo korist. Rudar bo pogrešal Hrvata Radića in Čosića, Aluminij pa kapetana Vrbanca. Tudi v tekmi Triglav – Olimpija je kvota na domače bajnih 6,75, dvojni znak pa 3,00. Olimpija je po zmagi v Mariboru lahko mirnejša, medtem ko bi Kranjčanom presenečenje prišlo nadvse prav, saj se z Domžalami in Bravom želijo izogniti predzadnjemu mestu. Z Olimpijo dokazano zmorejo igrati, še bolj dokazano pa zmorejo doseči gol, za kar stavnica ponuja spodobnih 1,51. In še Maribor – Mura v nedeljo zvečer. Goste lahko tokrat pričakujemo v prvi postavi od prve minute, se pa zdi pri Muri problem motivacija. Lahko bi bila to tekma tudi z več kot 3,5 gola, za kar stavnica ponuja 2,40, oziroma 2,20 za več kot en gol v prvem polčasu.