TV-prenosi z nekaterih stadionov domače prve lige se niti ne razlikujejo preveč od normalnih razmer. V Celju, kjer imajo stadion za 13.000 ljudi, obisk pa okoli tisoč, se odsotnost gledalcev pozna manj kot v Domžalah, kjer imajo stadion za tri tisoč ljudi. Spet drugače je pri Olimpiji, ki jo v povprečju doma vendarle gleda približno tri tisoč ljudi. Odsotnost gledalcev je zato mogoče razumeti kot prednost Celja, ki kot drugouvrščena ekipa v soboto prihaja v goste k prvouvrščeni Olimpiji. Pet točk zaostajajo Celjani. Podobni tekaču, ki lovi vodilnega in je že toliko blizu, da ga vodilni lahko sliši dihati. A Olimpija je v prvi pokoronski tekmi vendarle pozitivno presenetila. Oziroma trener Hadžić. Elšnik in Osterc sta mladca, ki ju je v Sežani predstavil, predvsem slednji pa je ob doseženem golu pokazal obetavno tekmovalnost. Celje proti Rudarju ni blestelo, se pa zaveda priložnosti. Ob 1,20 vrednem dvojnem znaku na Olimpijo se zdi dokaj varna stava, da bosta obe ekipi zadeli gol, kar je vredno 1,69. Oboji so iznajdljivi v napadu, Olimpiji pa v obrambi vendarle manjka Bagnack. Večja dilema je okoli števila golov skupno. Osnovna intuicija namiguje na manj od treh, vendar pa se ta tekma zlahka lahko razmahne. V takšnih okoliščinah se zdi 1,75 na to, da v prve pol ure ne bo padel gol, soliden poskus.

V drugi sobotni tekmi razigrana Mura pričakuje Tabor. Gostom se zelo pozna odsotnost Rodrigueja Bongonguija, zaradi katerega mora vsaka ekipa igrati v obrambi vsaj kanček bolj oprezno, kot če ga ni. 2,33 je kvota na zmago Mure z več kot golom razlike, kar bi se se skoraj moralo zgoditi. In še Maribor – Aluminij, ki mu v napadu po pandemiji ne gre več. Maribor je po uvodni gostujoči zmagi proti Domžalam favorit s koeficintom 1,43. Tudi za zmago s hendikepom. Edina neznanka se zdi, ali Aluminij lahko zadene. Odgovor je seveda, da ja, sploh pa bi bil hec, če bi zadel prvi, kar je vredno 2,60.