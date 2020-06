Thomas Jefferson: Bil je proti suženjstvu, a je imel 600 sužnjev!

V zadnjih tednih po svetu uničujejo in odstranjujejo kipe mož, ki so jih pred tem slavili zaradi velikih dosežkov na kakšnem področju, ob čemer pa se je pozabljalo na krivice in kršenja človekovih pravic, ki so jih povzročili. Šlo je predvsem za akterje novoveškega suženjstva, rasizma, kolonializma in imperializma. Včasih pa ni lahko ločiti zrno od plev. Zlasti ni jasno, ali naj pri ameriškem predsedniku v letih 1801–1809 Thomasu Jeffersonu, katerega kip so prejšnji teden odstranili v mestu Portland (Oregon, ZDA), pozitivne lastnosti, tudi načelno nasprotovanje suženjstvu, odtehtajo dejstvo, da je imel sužnje.