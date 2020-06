Bacheletova je pozvala države, naj preučijo svojo zgodovino in si prizadevajo k boljšem razumevanju razširjenosti sistematske diskriminacije. "Za današnjim rasnim nasiljem, sistemskim rasizmom in diskriminatornim politikam je neuspeh prepoznavanja in soočanja z zapuščino suženjstva in kolonializma," je povedala.

Razpravo o rasizmu so zahtevale afriške države kot odziv na nasilno smrt Georgea Floyda v ZDA. Zahtevale so preiskovalno komisijo, da bi se razsvetlilo rasizem in morebitno kršenje človekovih pravic v ZDA in v drugih državah po svetu. O vsebini resolucije v svetu še razpravljajo, glasovanja o tem ne bo pred četrtkom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preiskovalno komisijo je v videosporočilu zahteval tudi Philonise Floyd, brat ubitega Floyda. "Imate moč, da nam pomagate," je dejal.

Za sprejetje resolucije je dovolj navadna večina 47 glasov. To bi bila prva komisija, ki bi se v prvi liniji ukvarjala z razmerami v eni od zahodnih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA so se leta 2018 umaknile iz sveta ZN za človekove pravice. Washingtonu se danes ni zdelo potrebno, da bi se odzval na pozive v svetu. Namesto tega je veleposlanik ZDA v Ženevi Andrew Bremberg sporočil, da so ZDA največji zagovorniki človekovih pravic na svetu, druge države pa bi si morale vzeti za vzor, kako v ZDA ravnajo s kršitelji človekovih pravic. "Na žalost obstaja veliko krajev na svetu, kjer vlade hudo kršijo človekove pravice in kjer je sistemski rasizem del vsakdana, medtem ko številne države, ki so zbrane v Ženevi, molčijo," je povedal.