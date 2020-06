Ko padajo kipi

Med odobravajočimi medklici in vsesplošnim pritrjujočim mrmranjem občinstva je govornik nadaljeval: »Vpliv na množice je pri nas v rokah Judov, pretežni del tiska je v njihovih rokah, daleč največji del kapitala in še posebej velikega kapitala je v judovskih rokah in Judje izvajajo tukaj terorizem, da si hujšega ni mogoče zamisliti. (…) Ves razdor, ki vlada tudi pri nas v Avstriji, so zato povzročili Judje in vsa sovražnost proti naši stranki izvira iz tega, ker smo gospostvu Judov končno stopili na prste.«