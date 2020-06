Tako je pričakovati, da bo vlada dopolnila odlok o omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih. Zdaj se na javnih krajih namreč lahko zbira do 500 ljudi, je poročal nacionalni radio.

Prvi mož Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je za Radio Slovenija zaostritev omejevanja zbiranja ljudi zaradi naraščanja okužb ocenil kot enega od ključnih ukrepov, "ki zmanjšujejo nevarnost, da se ta naš začetek okužb spremeni v nek epidemični val, ki bo za seboj potegnil zelo veliko obolelih".

Število novih okužb s covidom-19, ki je sredi maja padlo na skoraj nič primerov dnevno, je spet začelo naraščati sredi junija. Tako so 22. junija prvič po 29. aprilu spet zabeležili več kot deset okužb dnevno, kažejo podatki NIJZ.

V Sloveniji so sicer v soboto ob 625 testiranjih za novi koronavirus ugotovili devet novih okužb, od tega največ v koprski občini. Do vključno sobote so v Sloveniji skupno opravili 98.945 testiranj za covid-19, skupno število pozitivnih oseb je naraslo na 1581, skupno število umrlih pa ostaja pri 111.