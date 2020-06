Kot so sporočili iz PU Maribor so njihovi policisti ma podlagi odredbe sodišča pri obeh opravili osebno preiskavo in pri njiju našli ter jima zasegli dva obeska, par uhanov, dve verižici iz kovine srebrne barve, sončna očala, drobižnico, mošnjiček in nekaj denarja v različnih valutah.

Policisti sumijo, da so vsi ti predmeti odtujeni, vendar do sedaj niso prejeli prijave, da kdo omenjene predmete tudi pogreša, saj obstaja možnost, da oškodovancibržkone tudi zaradi dopustov še niso zaznali tatvine ali vloma v svoje stanovanje.