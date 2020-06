Sedemnajstih vlomov oziroma poskusov vlomov v bencinske servise in prodajalne je osumljena kriminalna združba, ki so ji v torek stopili na prste kriminalisti. Gre za pet oseb, starih od 35 do 41 let, štirje slovenski in bosanski državljan. Delovali so po vsej državi, najpogosteje pa na Gorenjskem, v Ljubljani, Mariboru in Celju ter na Primorskem. Njihova glavna tarča so bile cigarete, nakradli so jih za okoli 150.000 evrov.

Kdo so bili kupci?

Kot je danes pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na PU Kranj Primož Donoša, so vlamljali od novembra lani. »Zaznali smo jih lani. Vlome smo primerjali in ugotovili, da gre za iste storilce. Najprej smo se osredotočili na posameznike, pozneje pa na celotno skupino. Sumi, da imamo prave ljudi, so se potrdili,« je izjavil. Postopke proti sedmim osebam so izvedli na območju Kranja, Ljubljane in Maribora. Dve osebi so pozneje izpustili, pet pa jih pridržali in jih z ovadbo za 28 kaznivih dejanj v sredo privedli na sodišče. Za tri je bil odrejen pripor. Donoša je razložil, da je imel v združbi vsak točno določeno vlogo; medtem ko so v notranjosti kradli, so drugi zunaj stražili. Delovali so hitro, v povprečju so opravili v manj kot dveh minutah. Na vlome so bili dobro pripravljeni, že prej so na primer onesposobili varnostne kamere (obrnili v drugo smer ali zatemnili), skrbeli so tudi za zakrivanje sledi. Poleg cigaret so jemali tudi orodje, denar in druge predmete, enkrat tudi avto. Po Donoševih besedah so cigarete, ukradli so več kot 50.000 škatlic, prodajali naprej, komu, pa je stvar nadaljnje preiskave. Na vprašanje, ali je med prijetimi vodja skupine, je prvi kranjski kriminalist odgovoril pritrdilno.

V objekte so prišli z naviranjem vrat in oken ter razbijanjem stekla. Uporabljali so ukradene avte in starejša vozila, ki so jih kupili izključno za opravljanje kriminalnih poslov in niso bila pisana na njih. Avte so kradli okoli raznih podjetij in z nezavarovanih parkirišč, odpeljali pa s ključi, ki so jih poprej dobili z vlomom ali s specialnimi orodji. Nanje so nameščali ukradene registrske tablice, ki so jih izmaknili v okolici. V prvi fazi preiskave so kriminalisti zasegli tri ukradena vozila.