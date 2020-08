Moški je v soboto popoldne z motoristično čelado na glavi vstopil v eno trgovin ter od prodajalcev z grožnjami zahteval, naj mu dajo denar. Ker je v tistem trenutku v trgovino vstopil kupec, je moški pobegnil na mopedu.

Le pet minut kasneje je na podoben način stopil v drugo trgovino. Prodajalko je odrinil ter iz blagajne pobral denar, navaja policijska uprava s sedežem v Splitu.

Po petih urah so policisti potrkali na njegova vrata na območju Kaštelov. Med poskusom aretacije, med katero so policisti uporabili prisilna sredstva, je poskusil pogoltniti bankovce, za katere sumijo, da jih je ukradel v trgovini, so še navedli.

S kazensko ovadbo so 30-letnika danes prepeljali v splitski pripor.