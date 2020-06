Med ljudmi, ki težko shajajo s svojimi prihodki, jih 73 odstotkov čuti, da jih tradicionalne politične stranke zapostavljajo. V raziskavi agencije s sedežem na Dunaju je sodelovalo skoraj 35.000 oseb iz držav članic EU, kandidatke za članstvo Severne Makedonije in bivše članice Velike Britanije. Med slovenskimi anketiranci jih 65 odstotkov meni, da vodilnim strankam in politikom ni mar za njih.

Raziskava je pokazala, da skoraj devet od desetih Evropejcev meni, da so človekove pravice pomembne za vzpostavitev pravičnejše družbe. Je pa tretjina vprašanjih odgovorila, da človekove pravice služijo le tistim, ki si jih ne zaslužijo, kot so kriminalci in teroristi. Manj kot polovica anketirancev, ki so brezposelni ali težko shajajo s svojimi prihodki, meni, da vsi ljudje uživajo enake človekove pravice.

Raziskava je pokazala tudi široko sprejemljivost korupcije. Samo štirje odstotki so navedli, da je uradnik od njih zahteval denar, usluge ali druga darila. Je pa več kot tretjina anketirancev odgovorila, da je sprejemljivo dati podkupnino, da bi si zagotovili nujno potrebno storitev. Na Češkem in Slovaškem je okoli 60 odstotkov vprašanih navedla, da je korupcija sprejemljiva kot možnost za uresničitev cilja. V Franciji in na Hrvaškem je tako odgovorila približno polovica vprašanih, v Sloveniji pa 39 odstotkov.