»Danes bom zaslišan, ker me je Janez Janša obtožil, da sem mu s s transparentom Smrt janšizmu, svoboda narodu grozil,« nam je povedal eden od protestnikov, preden je vstopil v policijsko postajo. »Mi Janezu Janši nismo grozili kot osebi. Naši transparenti so se nanašali na janšizem kot ideologijo,« je dejal drugi. Osumljeni so se s transparenti z napisi »Smrt janšizmu, svoboda narodu« udeleževali petkovih protestov v Ljubljani, kjer so zahtevali odstop vlade.

Na vprašanja niso odgovarjali Vsi trije protestniki so se danes na policijskem zaslišanju branili z molkom. Eden od njih je sicer na policijo prinesel zapisano obširno razlago izraza janšizem: »Družbenopolitična usmeritev, ki temelji na vsebinski podobnosti s fašističnimi političnimi gibanji polpretekle zgodovine, vendar z družbenozgodovinskimi posebnostmi slovenskega političnega prostora. Primarno ga definirajo težnje po desničarskem totalitarizmu, patološki želji po obvladovanju javnega, medijskega in političnega prostora, nestrpnost do vsakršne oblike opozicije in nestrpnost do pluralnosti. Značilna je tudi nizka toleranca do vsakršne kritike in brezkompromisno obračunavanje s posamezniki in skupinami, ki se jih znotraj nazorov janšizma smatra kot nasprotnike ali grožnjo.« Kot smo na Dnevniku že poročali, ljubljanski policisti trenutno vodijo postopek zoper 8 različnih oseb zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženje na protestih. Za to kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev.