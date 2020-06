Theodorja Roosevelta zgodovinarji praviloma uvrščajo med pet najboljših ameriških predsednikov v zgodovini, zdaj pa bodo njegov bronasti kip umaknili izpred zgradbe muzeja naravne zgodovine v New Yorku. Roosevelt je na kipu na konju, ob njem pa stojita temnopolti moški in Indijanec. Z umikom se je strinjal tudi predsednikov prapravnuk, rekoč, da ne odraža Rooseveltove dediščine. Župan New Yorka Bill de Blasio je dejal, da kip predstavlja prvotne prebivalce in temnopolte kot podrejene in manjvredne.

V Portlandu so med protesti in nasiljem najprej zažgali glavo kipa prvega predsednika ZDA Georgea Washingtona, ki je imel v lasti več sto sužnjev, nato pa kip porušili. V Baltimoru so njegov spomenik oskrunili z rdečo barvo. Pred srednjo šolo v Portlandu so protestniki porušili kip tretjega predsednika Thomasa Jeffersona, ki je bil prav tako lastnik več sto sužnjev. Zanimivo je, da je Trump leta 2017 ob polemiki o odstranitvi kipa južnjaškega generala Roberta E. Leeja v Virginiji dejal: »Sprašujem se, bo George Washington naslednji in teden za njim Thomas Jefferson?« Tedaj je bil za to primerjavo deležen precej kritik.

V San Franciscu so protestniki porušili kip 18. predsednika Ulyssesa Granta, čeprav je med državljansko vojno poveljeval zmagoviti vojski severa in temnopoltim zaupal pomembne položaje. Je bil pa pred vojno lastnik sužnja, potem ko se je priženil v sužnjelastniško družino, kjer je tudi usmerjal delo sužnjev.

Od začetka rasnih protestov zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu prejšnji mesec so v več deset ameriških mestih odstranili ali oskrunili kipe različnih osebnosti. Med njimi je največ politikov in vojakov, ki jim očitajo zagovarjanje suženjstva ali sodelovanje v južnjaški vojski ter nasilje nad Indijanci. Med oskrunjenimi in umaknjenimi kipi so tudi kip Krištofa Kolumba – mesto Cleveland ga denimo umika izpred mestne hiše in nekako skuša to pojasniti italijanskemu mestu Genova, ki ga je podarilo – in kip Francisa Scotta Keyja, ki je napisal besedilo ameriške himne in je imel v lasti sužnje. ba