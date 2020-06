Kot poroča časnik, se evropske države trenutno odločajo med dvema seznamoma sprejemljivih potnikov, ki sta bila sestavljena glede na to, kako so se države spopadle s pandemijo. Na obeh je Kitajska, pa tudi nekatere druge države v razvoju, kot so Uganda, Kuba in Vietnam, ni pa ZDA in drugih držav, ki zaradi širjenja virusa veljajo za preveč tvegane.

ZDA so imele do torka več kot 2,3 milijona potrjenih okužb in 121.000 smrtnih primerov zaradi covida-19. Po skoraj polovici zveznih držav ZDA v zadnjih dneh pandemija narašča in EU zaradi tega razmišlja, da Američane uvrsti v enako kategorijo nevarnih potnikov kot Brazilce in Ruse.

Bela hiša poročanja New York Timesa ni nemudoma komentirala, vendar pa je predsednik Donald Trump že pred tremi meseci uvedel prepoved potovanj za državljane EU v ZDA.