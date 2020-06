Newyorški Ameriški prirodoslovni muzej bo odstranil kip nekdanjega predsednika ZDA Theodorja Roosevelta, ki stoji pred glavnim vodom zgradbe. Kip gleda proti Centralnemu parku in prikazuje Roosevelta na konju, ob boku pa mu stojita ameriški staroselec in Afričan. Zaradi kompozicije, ki Roosevelta povzdiguje nad ostalima moškima, je bil kip v preteklosti pogosto tarča kritik, da prikazuje belsko večvrednost.

Muzej je odločitev razkril v nedeljo, sledi pa podobnim pobudam po ZDA, kjer so se po nasilni smrti Georgea Floyda povečali napori za odstranjevanje rasističnih spomenikov oziroma spomenikov oseb, ki so bile povezane s sužnjelastništvom. Z muzeja so sicer sporočili, da so se za odstranitev kipa odločili izključno zaradi njegove kompozicije in da na noben način ne kritizirajo nekdanjega guvernerja New Yorka in nekdanjega predsednika ZDA, ki je pomagal ustvariti zbirko muzeja.

Potezo muzeja je pozdravil tudi Rooseveltov pravnuk Theodore Roosevelt IV. Ta je za Times povedal: »Svet ne potrebuje kipov, relikvij drugih dob, ki ne odražajo vrednot oseb, ki jim želijo izraziti poklon, niti vrednot enakosti in pravice. Kompozicija Konjeniškega kipa ne odraža zapuščine Theodorja Rooosevelta. Čas je, da se kip umakne in da gremo naprej.«

Roosevelt je kot 26. predsednik ZDA v Beli hiši sedel od leta 1901 do 1909, znan pa je bil kot avanturist in lovec. Kot predsednik je bil večkrat kritičen do sedentarnega življenjskega sloga moških, ki cele dneve preživijo v pisarnah, ne poznajo fizičnih naporov, so moralno sproščeni in ne izpolnjujejo svojih nalog izkazovanja moške vitalnosti ter množenja zaroda. V zadnjih letih je bil deležen kritik zaradi vloge v špansko-ameriški vojni in tudi zaradi pogledov na rase.