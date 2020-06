Komentar volitev v Srbiji: Vučić in potem skoraj nihče več

V Srbiji so imeli včeraj šele tretje redne parlamentarne volitve v zadnjih tridesetih letih. Zadnjih nekaj volitev je bilo predčasnih zato, ker jih je vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) izrabila za utrjevanje oblasti v času visoke javne podpore, pred tem zadnjim ciklom pa je ocenila, da to ni več potrebno. Osem let od prvega prihoda v vlado je bilo utrjevanje prevladujoče vloge SNS že uspešno zaključeno. Pri včerajšnjih volitvah niti ni več šlo za samo stranko, ampak za njenega voditelja, predsednika države Aleksandra Vučića. Slednji prvič od prihoda stranke na oblast ni bil na volilnem seznamu, ker je leta 2017 postal predsednik države, a si je povsem prisvojil kampanjo, v volilni slogan liste SNS postavil svoje ime in bil vseprisotni prvi obraz volilnega boja, kar je samo potrditev tega, kdo v resnici vlada v vladi.