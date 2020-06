Srbska opozicija z leve in desne je včeraj ostro kritizirala nedeljske parlamentarne volitve, kjer so tudi delni uradni rezultati potrdili velikansko zmago vladajoče Srbske napredne stranke predsednika Aleksandra Vučića. Ta je po še ne dokončnih rezultatih dobila kar 189 poslancev v 250-članskem parlamentu in s tem tudi dvotretjinsko večino za morebitno spreminjanje ustave.

Voditelj opozicijske desne nacionalistične stranke Dveri Boško Obradović je zahteval oblikovanje prehodne vlade za pripravo »svobodnih in poštenih volitev na vseh ravneh«, kot je dejal. Bivši predsednik države in vodja Socialdemokratske stranke Boris Tadić je Vučiću očital, da je »do popolnosti uničil politično tkivo Srbije«, ter se zavzel za oblikovanje močne opozicijske stranke. Opozicija trdi, da bo nova vlada nelegitimna tudi zato, ker je bila volilna udeležba po njenem precej pod petdesetimi odstotki, medtem ko republiška volilna komisija navaja, da je bila nekaj desetink nad petdesetimi odstotki.

Vučić se na kritike opozicije, ki je povečini bojkotirala volitve, ni oziral in je v povolilnem zmagovitem govoru izpostavil izključno uspeh SNS. Mimo kritik opozicije in dejstva, da je v parlamentu praktično ne bo, je šla v prvih odzivih tudi tujina. Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je denimo sporočil, da se veseli sodelovanja z novo vlado pri reformah in približevanju Uniji. Sicer pa večjih odzivov na pričakovano zmago SNS niti ni bilo.