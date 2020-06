Povedal je, da vsi člani volilnih odborov nosijo zaščitne maske in rokavice. Volivcem prav tako priporočajo nošenje zaščitnih mask, če pa jih ne bodo imeli, jim jih bodo dali na volišču, je pojasnil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Volilna komisija (RIK) je sporočila, da se je volitev do 12. ure udeležilo 18,01 odstotka volilnih upravičencev in da potekajo brez večjih nepravilnosti. Agencija Ipsos in nevladni Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) sta sporočila, da se je volitev do 13. ure udeležilo 23,4 odstotka volivcev, kar je nekoliko več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2016. Opazovalna misija nevladnega Centra za raziskave transparentnosti in odgovornosti (Crta) je policiji prijavila, da so v Zrenjaninu pred enim od volišč tri osebe iz avtomobila volivcem pri izhodu iz volišča delile "neimenovano vsebino". Policija je sporočila, da so šli na kraj in da pred voliščem oseb niso našli.

Volitve, na katerih 6,6 milijona volivcev ob poslancih izbira tudi člane občinskih in mestnih skupščin ter pokrajinske skupščine Vojvodine, bi morale biti 26. aprila, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa in razglasitve izrednih razmer 15. marca preložili.

V opoziciji so tudi tokrat pozivali k preložitvi volitev na jesen zaradi naraščanja števila okužb od začetka meseca, a oblasti vztrajajo, da so razmere pod nadzorom in da ustava ne omogoča novih preložitev. V zadnjih dneh dnevno poročajo o več kot 90 novih okužbah. V soboto so poročali o 94 novih primerih okužbe, ena oseba je zaradi covida-19 tudi umrla.

Za 250 poslanskih sedežev se danes poteguje 21 strank in zavezništev, a je zmagovalec, tudi zaradi nadzora nad mediji in razdeljenosti opozicije, znan že mesece. Srbski napredni stranki (SNS) predsednika Aleksandra Vučića, ki državo vodi od leta 2012, in njenim zaveznikom na listi Aleksandar Vučić - Za naše otroke ankete napovedujejo skoraj 60 odstotkov glasov. Ob bojkotu glavne opozicijske Zveze za Srbijo (SzS) pa je kljub znižanju volilnega praga s petih na tri odstotke pričakovati, da bo le nekaj opozicijskih strank prišlo v skupščino.

Svoje glasove je oddalo že več politikov, med njimi predsednik Vučić v Novem Beogradu. Izrazil je upanje, da bo danes na volišča prišlo veliko ljudi in da bo njegova stranka dosegla dober rezultat, tako da lahko nadaljujejo z reformami. Če bo njegova lista zmagala, bo danes zvečer predstavil program in načrte za prihodnje štiri leta, je dodal.

Premierka Ana Brnabić je ob oddaji glasu v Beogradu izrazila upanje, da bodo državljani izkazali zaupanje "timu predsednika Vučića" in s tem pokazali, da želijo nadaljevati pot, ki so jo zastavili leta 2014. Kakršnakoli volilna udeležba bo, bo po njeni oceni dobra, torej ne bo pomenila neuspeha. Pomembna sta le rezultat in potrditev Vučićeve politike, je dejala.

Zunanji minister in predsednik vladne Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivica Dačić je ob oddaji glasu v Beogradu izrazil pričakovanje v večjo podporo volilni koaliciji njegove stranke z Enotno Srbijo, saj država potrebuje politično stabilnost.

Zaradi epidemije covida-19 volitve nadzira le nekaj misij tujih opazovalcev. Volitve spremlja omejena opazovalna misija Ovseja, tudi na Kosovu, njene ugotovitve pa bodo podlaga za oceno EU o demokratičnosti volilnega procesa. Ob domačih opazovalcih volitve spremlja tudi misija evropske mreže ENEMO, ne pa tudi Evropskega parlamenta, ki je več mesecev z oblastmi vodila dialog o pogojih volitev.

Volišča bodo odprta do 20. ure, prve projekcije je pričakovati uro kasneje, končne izide pa 96 ur po zaprtju. Volitve po besedah Dimitrijevića potekajo tudi na 140 voliščih na območjih s srbsko skupnostjo na Kosovu, kjer prav tako zadnje dni beležijo naraščanje okužb z novim koronavirusom. V soboto so poročali o 74 novih primerih okužbe.