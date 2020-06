Potem ko je evropska zveza EHF zaradi koronavirusa prekinila kvalifikacije za EP 2020, se je Slovenija predčasno uvrstila na tekmovanje, ki ga bosta od 3. do 20. decembra gostili Danska in Norveška. Pred današnjim žrebom na Dunaju je bila med 16 reprezentancami v četrtem (zadnjem) bobnu s Poljsko, Češko in Hrvaško. Ples kroglic je Slovenkam, ki bodo sedmič nastopile na EP (največji uspeh deveto mesto na Madžarskem leta 2004) in petič zapored na velikem tekmovanju, namenil skupino A v Herningu z aktualnimi evropskimi prvakinjami Francozinjami, gostiteljicami, trikratnimi prvakinjami Evrope, in Črnogorkami, najboljšimi na EP 2012. Skupino B bo gostil danski Frederikshavn, C in D norveški Trondheim, iz vsake se bodo v drugi del (gostila ga bosta norveški Stavanger in Herning) uvrstile po tri najboljše ekipe, sklepni boji bodo v Oslu.

Danska in Norveška sta skupaj že gostili EP 2010, na katerem je bila Slovenija 16. (zadnja), na svoji evropski premieri na Danskem 2002 pa deseta. »Na zadnjih žrebanjih resnično nimamo sreče. Naša skupina je najtežja med vsemi štirimi, saj nas čakajo zahtevne nasprotnice. Toda morebiti bomo spet poskrbele za kakšno presenečenje in se prebile v drugi del,« je ocenila slovenska reprezentantka in igralka francoskega Bresta Ana Gros.

Po žrebu za tekmovanje v Skandinaviji, ki ga bo gostilo pet mest, zmogljivost petih dvoran pa je 44.000 gledalcev (v 18 dneh bo odigranih 47 tekem), slovenski selektor Uroš Bregar pravi: »Na žreb ne moreš vplivati, za nas pa je bil spet težak. S Francijo smo igrali že na zadnjih velikih tekmovanjih, gre pa za eno najbolj organiziranih, bogatih in uspešnih reprezentanc na svetu. Danska igra iz leta v leto na višji ravni, številne igralke pa kljub svoji mladosti igrajo vidne vloge v močnih klubih doma in v tujini. Črnogorke so naše stare znanke, saj smo se z njimi merili tudi na zadnjem EP, še vedno pa imajo možnost, da se prebijejo tudi na olimpijske igre.«