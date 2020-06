Evropska rokometna zveza (EHF) je danes podelila šest vabil za nastopanje v ligi prvakov v prihodnji sezoni, poleg Meškova Bresta, Nantesa, Pick Szegeda, Elveruma in Motorja pa so ga na svoj naslov prejeli tudi serijski slovenski prvaki. »Veseli in ponosni smo, da smo zraven. Potrjuje se dobro delo vseh nas in naših predhodnikov, naših navijačev in sponzorjev, ki nam stojijo ob strani,« je za spletno stran celjskega kluba povedal predsednik Jernej Smisl.

Najmočnejše klubsko tekmovanje bo v prihodnji sezoni potekalo v spremenjenem formatu, saj bo nastopalo le 16 klubov in ne več 24. EHF je že pred tem odločila, da imajo mesto v tekmovanju zagotovljena Barcelona, PSG, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Vardar Skopje, Vive Kielce, Porto, Zagreb in Aalborg.

»Prepričan sem, da bomo z ekipo, ki se bo borila na terenu, vsaj tako močni, kot smo bili v tej sezoni. Imamo mlade igralce, vsi so izjemno perspektivni in bodo leto starejši in bogatejši za sezono izkušenj. Potencial je velik, delovna vnema ogromna in verjamem, da bo Celje konkurenčno v Evropi. Do začetka sezone moramo vse pripraviti, imeti izdelane različne scenarije, saj je zaradi razmer veliko neznank, a mi bomo pripravljeni na izziv,« je še dodal Smisl.

Žreb skupinskega dela lige prvakov bo sicer potekal 1. julija na Dunaju.