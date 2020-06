Slovenija bo uvodni kvalifikacijski cikel dveh tekem igrala letos novembra. Drugi cikel bo na sporedu v začetku januarja, tretji cikel pa konec aprila in v začetku maja prihodnje leto.

Slovenski rokometaši so doslej dvanajstkrat nastopili na zaključnih turnirjih stare celine. Največji uspeh so dosegli na domačem turnirju 2004, ko so osvojili odličje srebrnega leska. Na letošnjem EP na Švedskem, Norveškem in v Avstriji so pod vodstvom švedskega strokovnjaka Ljubomirja Vranješa osvojili četrto mesto.

Na Hrvaškem 2000 so bili peti, v Srbiji 2012 šesti, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmi, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseti, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsti, na Švedskem 2002 dvanajsti, najslabši dosežek pa so iztržili na Poljskem 2016, ko so zasedli 14. mesto.

V kvalifikacijski skupini 1 bodo nastopili Francija, Srbija, Belgija in Grčija, v skupini 2 Nemčija, Avstrija, BiH in Estonija, v skupini 3 Češka, Rusija, Ukrajina in Ferski otoki, v skupini 4 Islandija, Portugalska, Litva in Izrael, v skupini 6 Norveška, Belorusija, Latvija in Italija, v skupini 7 Danska, Severna Makedonija, Švica in Finska, v skupini 8 pa Švedska, Črna gora, Romunija in Kosovo.

Na evropsko prvenstvo sta se poleg obeh gostiteljev že uvrstili Španija in Hrvaška, nosilki zlatega in srebrnega odličja na letošnjem EP na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Prostih je še 20 mest. Nastop si bosta zagotovili po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.