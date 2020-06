Fed ponovno rešitelj

Prejšnji teden je prvič od začetka izjemne rasti na delniški trgih, ki se je pričela 24. marca in v katere kratkem času je najpomembnejši ameriški borzni indeks S&P 500 pridobil več kot 45 odstotkov, kazalo, da je rast ogrožena. Predvsem prejšnji četrtek, ko je S&P 500 v enem dnevu izgubil 6 odstotkov, je spomnil na panične dni iz obdobja pandemije. Tudi na začetku tega tedna, v ponedeljek, je kazalo slabo. Poročali so o novih okužbah v Pekingu in zaprtju dela mesta ter o naraščanju obolelih v številnih ameriških zveznih državah, ki so odprle svoje gospodarstvo. Zaradi strahu pred drugim valom epidemije, ki bi preprečil hitro gospodarsko okrevanje, so bili vlagatelji nervozni in kazalo je na nove krepke izgube, še pred odprtjem trga je kazalo na izgubo v višini treh odstotkov. Nato pa sredi dneva preobrat. Kot že večkrat je na pomoč v pravem času prišel Fed, ki je sporočil, da bo po odkupih državnih obveznic in obvezniških ETF-skladov pričel še z neposrednim odkupovanjem podjetniških obveznic in indeksi so dan končali v plusu. To ni bilo naključno, Fed je s posredovanjem v pravem trenutku še enkrat pokazal, da si želi rasti na delniških trgih. V torek so bili objavljeni še podatki o prodaji na drobno v ZDA, ki je bila v maju precej boljša od napovedi, in razpoloženje na borzah se je v torek še dodatno izboljšalo. Trgi so se stabilizirali in za zdaj kaže, da je mini korekcija iz prejšnjega tedna, v kateri je S&P 500 izgubil dobrih 8 odstotkov, končana, čeprav skrbi med vlagatelji zaradi naraščanja primerov okužb na Kitajskem in v ZDA ostajajo.