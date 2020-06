Globalni delniški trgi so v zadnjem tednu dni sinhrono izgubili vrednost predvsem zaradi povišanja števila obolelih za covidom-19 v ZDA in na Kitajskem, kar je zameglilo optimizem glede sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije po svetu. V več kot 20 ameriških zveznih državah je mogoče opaziti povišanje števila obolelih za virusom, poleg tega pa zaskrbljenost vzbuja tudi širjenje primerov v Pekingu, Tokiu in Turčiji. Bojazen, da se je severna polobla že znašla na pragu drugega vala pandemije, je povzročila, da so globalni delniški trgi v zadnjem tednu dni izgubili več kot pet odstotkov, medtem ko se je donosnost na ameriške 10-letne obveznice včeraj spustila pod 0,7 odstotka. Cena nafte WTI je včeraj za nekaj časa padla pod 35 dolarjev na sodček, medtem ko je dolar v zadnjem tednu ponovno pridobil skorajda odstotek proti evru.

Včerajšnji dan nam je sicer ponudil kar nekaj svežih makroekonomskih podatkov. Aprila je izvoz v evrobomočju upadel za 29,3 odstotka v medletni primerjavi, in sicer na 136,6 milijarde evrov, kar je najnižja raven od februarja 2011. S 43-odstotnim upadom je najbolj trpel izvoz mehanizacije in transportne opreme, sledil mu je 32-odstotni upad izvoza materialov. Medtem ko evropski izvoz trpi, se kitajska industrijska proizvodnja kljub virusu nadalje širi. Maja se je povečala za 4,4 odstotka na medletni ravni, medtem ko je trg pričakoval petodstotno rast. Včeraj smo bili tudi priča nekoliko bolj pozitivni objavi New York Empire State pridelovalnega indeksa, ki temelji na podatkih, zbranih iz ankete 200 vodstvenih delavcev iz podjetij v pridelovalnem sektorju v zvezni državi New York. Vodstvenim kadrom večjih pridelovalnih podjetij iz zvezne države New York se je v maju sentiment glede poslovanja in zaposlovanja za obdobje prihodnjega pol leta, ob trenutnem rahljanju omejitev, krepko povišal.

Danes pa bomo z objavo nemškega indikatorja ekonomskega sentimenta ZEW izvedeli, kakšen sentiment za prihodnjih šest mesecev trenutno vlada v nemškem gospodarstvu. Poleg tega bo danes znana tudi raven inflacije v Nemčiji. Jutri pa bodo vlagatelji pospremili polletno poročanje predsednika Ameriške centralne banke Jeroma Powella ameriškemu kongresu o politiki centralne banke. Na korporativnem področju v tem tednu pričakujemo kvartalne poslovne izide podjetij Oracle, Kroger, Lennar, China Gas Holdings in Wirecard. S prihodnjim mesecem pa pričakujemo postopen pritok polletnih poslovnih izidov podjetij na domačem trgu, kjer še naprej ostaja pozitiven sentiment predvsem novomeške Krke, medtem ko se na globalnih trgih pričakuje dobre poslovne izide za polletje v tehnološkem in farmacevtskem sektorju. Ob vsem tem pa vlagatelji še vedno ostajajo pozorni na morebitna tveganja, povezana z letošnjimi volitvami v ZDA, fiskalnimi težavami nekaterih evropskih držav in brexit.