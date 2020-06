Za pozitivno okolje so v minulem tednu poskrbela pozitivna pričakovanja tržnih udeležencev o hitrosti in obsegu gospodarskega okrevanja. Vlagatelji namreč verjamejo, da bo vrnitev na predkoronske ravni hitrejša, kot je bilo sprva pričakovano. Zastoj gospodarske aktivnosti je bil prehodne narave, zato ni bilo večje strukturne škode, ki bi opazno omejila gospodarski potencial. Anketni indeks proizvodne in storitvene aktivnosti v EMU (Markit PMI) je tako z aprilske katastrofalne vrednosti 13,6, pri čemer vrednost 50 pomeni mejo med rastjo oziroma upadom gospodarske aktivnosti, zrasel na majskih 31,9, kar je opazno preseglo pričakovanja analitikov (30,5). Nič manj pozitiven zaradi pesimizma ni bil niti podatek z evropskega trga dela. Stopnja brezposelnosti na evrskem območju se je aprila res zvišala z marčnih 7,1 na 7,3 odstotka, a je treba poudariti, da so vlagatelji pričakovali opazno večje število izgubljenih delovnih mest (8,2 odstotka). Potrošnik ni v tako slabem položaju; to potrjuje tudi podatek o obsegu maloprodaje, ki je aprila na mesečni ravni upadel za 11,7 odstotka, kar je bilo opazno bolje od napovedanih 15 odstotkov.

Za dodatno strelivo je prejšnji teden poskrbela ECB z zvišanjem vrednosti programa odkupa obveznic zaradi koronakrize (PEPP), in sicer s 700 milijard evrov na 1350 milijard evrov, podaljšala pa je tudi veljavnost omenjenega programa do junija 2021, po potrebi tudi dlje, če razmere na gospodarskem področju ne bodo dovolj dobre. Omenjena objava je pozitivno vplivala predvsem na cene italijanskih in španskih državnih obveznic in negativno na cene nemških.

Na drugi strani Atlantika so ob umirjanju števila novih okuženih s koronavirusom za potencialno tveganje poskrbeli nemiri, ki pa za zdaj niso v večji meri negativno vplivali na gibanje tečajev na kapitalskih trgih. Podobno kot na območju z evrom je tudi v ZDA za nasmeh na obrazih vlagateljev poskrbel podatek o položaju na ameriškem trgu dela. V ZDA so maja odprli 2,5 milijona novih delovnih mest oziroma zaposlitev v nekmetijskem sektorju. Vlagatelji pa so pričakovali izgubo dodatnih 7,5 milijona delovnih mest. Stopnja brezposelnosti je tako nepričakovano upadla z aprilskih 14,7 na majskih 13,3 odstotka, pri čemer so vlagatelji pričakovali znatno rast omenjene stopnje (19 odstotkov). Ugodni makroekonomski podatki so poskrbeli, da je tehnološki indeks Nasdaq v petek dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost.

V podjetniški sferi je za konec nekega zgodovinskega obdobja poskrbela Lufthansa. Tečaj delnice omenjene družbe je letos izgubil več kot tretjino vrednosti, zaradi česar je tržna kapitalizacija upadla na 5,2 milijarde evrov, kar ne zadošča za položaj med elitno trideseterico največjih nemških družb, katerih delnice sestavljajo osrednji nemški borzni indeks DAX. Nemška borza je javnost tako že obvestila, da bo delnico Lufthanse po 32 letih nepretrganega članstva v omenjenem indeksu nadomestila delnica nepremičninske družbe Deutsche Wohnen AG.