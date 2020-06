V teh dneh so v javnosti krožila številna imena trenerjev, ki naj bi na klopi Olimpije nasledili Safeta Hadžića. Med glavnimi kandidati so se omenjali Ivan Vukmanović, Tomislav Stipić, Ferdo Milin in Tomislav Ivković. A kot danes pišejo Sportske novosti, bo po neuradnih informacijah vodilno moštvo slovenskega prvenstva prevzel malo poznani Dino Skender. Šestintridesetletnik se ne more pohvaliti z bogatimi trenerskimi izkušnjami, saj je doslej nekaj mesecev vodil le hrvaškega prvoligaša Osijek.

»Za glavnega kandidata je veljal Srb Ivan Vukmanović, ki pa ponudbe predsednika Milana Mandarića ni sprejel, saj mu je ta ponujal pogodbo le do konca sezone z možnostjo podaljšanja, če osvoji naslov državnega prvaka,« so zapisali pri Sportskih novostih.