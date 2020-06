Montažni bazeni niso posebna redkost in najcenejše različice lahko kupite v večini velikih veleblagovnic. Gre za samostoječe bazene, ki imajo napihljiv ali trden rob, obod iz umetne mase, folije in kovinske ojačitve. Namenjeni so uživanju v vodi, namakanju in igri. Življenjska doba takšnih bazenov je v optimalnih pogojih do deset let, a pogosto se jih uporablja vsaj polovico manj. Razlogi so v napakah pri pripravi terena in postavitvi, grobi uporabi in tudi izgubi motivacije za vzdrževanje in čiščenje. Da bi volja do lastnega kopališča ostala tudi ob morebitnih težavah, je pametno da imamo že pred postavitvijo bazena v glavi sliko, kakšno kopališče bi si radi uredili.

Ob bazenu potrebujemo kar nekaj prostora Montažni bazeni sami po sebi ne zahtevajo veliko prostora, ga pa precej več zahteva funkcionalno kopališče. Lokacija mora izpolnjevati več zahtev – nujna je možnost za priklop elektrike in vode, tla morajo biti tudi utrjena in nosilna. Prostor mora biti sončen, zaščiten pred vetrom in dovolj zaseben, da tam sproščeno preživljamo prosti čas v kopalkah. Premeri manjših montažnih bazenov okrogle oblike se začnejo pri 3,5 metra, mora biti pa njegova okolica dovolj prostorna, da bazen ne deluje utesnjeno. Morda se je bolje odločiti za manjši model bazena in tako ohraniti dovolj prostora za druge površine. Ob bazenu lahko uredimo teraso in tlakovane poti, da v vodo ne vnašamo trave in zemlje. Določen prostor lahko namenimo športnim igram in druženju, zelo priporočljiva je postavitev vrtne lope. V njej je lahko strojnica z bazensko črpalko, kemikalije, pripomočki za čiščenje, uredimo lahko garderobo, pred njo pa namestimo prho. Po koncu sezone lahko lopa služi za shranjevanje zloženega bazena, če ne gre za vkopano ali delno vkopano različico, ki je ne pospravljamo.

Stabilen teren in sončna lega Za montažne bazene izberemo utrjeno travnato površino. Potrebujemo ravno območje, ki je na vsaki strani vsaj pol metra širše od bazena, pred postavitvijo ga bomo prekopali in izravnali. Tla morajo biti nosilna in trdna, saj bo napolnjen bazen tehtal več ton – majhen bazen s premerom 3,5 m in višino vode 90 cm zadržuje v sebi 8,5 m3 vode, kar je prav toliko ton. Zaradi velike teže proizvajalci bazenov večinoma odsvetujejo gradnjo podesta, saj je težko zagotoviti dovolj trdno konstrukcijo, ki bo enakomerno podpirala bazen. Niti majhni montažni bazeni ne sodijo na terase ali ravne strehe, temveč zgolj na izravnana tla. S pomočjo orodja ali prekopalnika odstranimo kamenje, korenine in vse neravnine. Površina mora biti v popolni vodoravni legi, da stene bazena ne bi bile neenakomerno obremenjene, površno delo pa čutimo tudi pri hoji po bazenskem dnu.. Zemljo prekrijemo s tankim slojem mivke, ki ga zaščitimo še s filcem ali folijo. Mivka ne nadomešča ravnanja površine z orodjem, temveč zgolj zakrije sledi orodja in prispeva k prijetnejšemu občutku pri hoji po bazenu. Na njo lahko položimo nekaj centimetrov toplotne izolacije, ki bo upočasnila ohlajanje bazena skozi tla. Z izolacijskimi ploščami izgubimo prijeten občutek pri hoji po bazenu, zato se jim mnogi domači graditelji bazenov izogibajo. Takšna površina je pripravljena za razgrnitev bazenskega dna in sten, ki se jih postavi glede na navodila proizvajalca.