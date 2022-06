Če iščete začasno rešitev za kopalno sezono ali želite za začetek le »spoznati«, kako je imeti bazen doma, strokovnjaki svetujejo nakup in postavitev bazena z napihljivim robom. Ti so običajno nižjega oziroma srednjega cenovnega razreda, njihova življenjska doba je krajša in se jih po končani kopalni sezoni pospravi.

Kupcem, ki želijo trajnejši in stabilnejši bazen, svetujejo nakup montažnega prostostoječega bazena, ki mu konstrukcija omogoča, da ostane na prostem skozi vse leto. Gre za pocinkan jeklen obod, v katerega je vpeta folija, ki služi kot hidroizolacija. Ti bazeni so na voljo v srednjem in višjem cenovnem razredu in imajo daljšo življenjsko dobo. Drug močan argument, ki govori v prid montažnim bazenom, je, da postavitev ne zahteva gradbenih del (izkop, betoniranje talne plošče …) in tako večji posegi v urejeno okolico niso potrebni.

Na področju zasnove montažnih bazenov je v zadnjih letih na trgu tudi pestra ponudba modelov, ki predstavljajo tudi stilsko popestritev okolja. Medtem ko so bili pred leti večinoma na voljo le bazeni z belo lakiranim jeklenim obodom, so sedaj na voljo še lakirani z imitacijo lesa ali naravnega kamna.

Na domačem trgu so na voljo tudi ponudniki vgradnih bazenov. Na voljo je več različic, od karbonsko-keramičnih, poliestrskih, zidanih s folijo ter betonskih s keramiko. Ampak zavedati se morate, da montaža vgradnega bazena pomeni trajni poseg v vaš vrt, zato morate velikost, lego in izbor bazena dobro pretehtati in se posvetovati s podjetji, ki ponujajo tovrstne izvedbe.

Način postavitve

Glede načina postavitve ločimo tri vrste bazenov – vgradne, montažno vgradne in prostostoječe.

Vgradni bazen pomeni trajni poseg v vaš vrt in okolico, zato je njegovo vgradnjo smiselno zelo skrbno načrtovati. Z vidika naložbe, je bazen, grajen iz stiropornih zidakov, najdražji, kar upravičujejo njegova trajnost, vizualna podoba, potencialna velikost … Na voljo so različne dimenzije bazenov, ki jih lahko vgradite sami in si s tem bistveno znižate višino naložbe. Komplet vključuje vse potrebno za postavitev popolnoma funkcionalnega bazena, vključno s podrobnimi navodili.

Montažno vgradni bazeni, ki predstavljajo trajen poseg v okolico, so na voljo v ovalni in okrogli obliki. Skrbno izbrani visokokakovostni materiali zagotavljajo izjemno obstojnost in dolgo življenjsko dobo. Največkrat so na voljo v višini 120 ali 150 cm, okrogli in primerni za delno ali popolno vgradnjo ali celo prostostoječo montažo. Ovalni bazeni so primerni izključno za popolno vgradnjo.​ ​

Prostostoječi bazen je najugodnejša različica, saj ne zahteva vgradnih in gradbenih del, zato je priprava terena veliko lažja. Praviloma so tudi manjši od vgradnih. Še ena prednost prostostoječih bazenov je njihova hitra in preprosta montaža. So prav tako odlična izbira za vse, ki ne želijo trajnega poseganja v svoj vrt, čeprav nam ob pravilni pripravi terena lahko prostostoječi bazen služi vsaj deset sezon, kar posledično spremeni videz okolice na dolgi rok.

Velikost bazena

Velikost bazena je pomemben dejavnik, ki vpliva na predviden proračun naše naložbe. Velikost je smiselno določati glede na namen uporabe. Če je prvotni namen bazena rekreacija in redno plavanje, si je smiselno omisliti daljši bazen, ki pa ni nujno tudi širok. V primeru, da si želimo bazen za osvežitev v vročih poletnih dneh ali zabavo za otroke, je lahko tudi najmanjši prostostoječi bazen dovolj. Če vemo, da bomo bazen redno uporabljali, igrali vodne športe, se zabavali … je velikost bazena prav tako zelo pomembna. Zagotovo pa je še bolj kot naše potencialne želje pomemben prostor, s katerim razpolagamo. Če vam odločitev povzroča preglavice, vam rade volje svetujejo strokovnjaki pri Merkurju.

Vzdrževanje vode

Cenejšim modelom (predvsem bazenom z napihljivim robom) je priložen papirnati kartušni filter. Veliko boljša je izbira peščenega filtra z ustrezno črpalko, pri čemer je filtrirni medij kremenčev pesek. Bazensko vodo je treba vsak dan prefiltrirati najmanj enkrat. Ob višjih zunanjih temperaturah in v obdobju, ko je bazen bolj obremenjen, pa tudi dvakrat. Priporočljiva je zmogljivejša filtrirna naprava, ki to nalogo opravi v 5-6 urah delovanja, ki ga razdelimo na tri sklope po dve uri. Samo sredstva za nego vode, brez ustreznega filtrirnega sistema, ne bodo prinesla želenega učinka in obratno – samo filtrirni sistem brez dodajanja sredstev za nego vode ni dovolj učinkovit. Filter na kremenčev pesek je treba zamenjati po štirih do petih kopalnih sezonah. Postopki za nego in vzdrževanje vode so enaki tako v vgradnem kot v montažnem bazenu, k dodatni opremi sodita še termometer ter mrežica s teleskopsko palico za pobiranje listja, morda tudi sesalnik.

Kakovost vode

Voda v bazenu mora biti kristalno čista: brezbarvna, bistra in higiensko neoporečna. Najprimernejša voda za polnitev bazena je iz javnega vodovodnega omrežja. Pitna voda, ki jo praviloma uporabimo, da napolnimo naš bazen, ustreza tem higienskim zahtevam. Vendar kopalci in vplivi okolja v vodo prinašajo nečistoče, glivice in bakterije, ki se v vodi zelo hitro razmnožujejo, posebej pri temperaturi vode med 20 in 30 ºC. Večje delce odstranimo s pomočjo filtra oziroma vodnega sesalnika, bakterije pa moramo nevtralizirati s pomočjo oksidacijskih sredstev, da zagotovimo neoporečno vodo.

Glavna vprašanja, o katerih moramo premisliti, preden kupimo montažni bazen Kadar se odločamo za nakup montažnega bazena, se je vsekakor najbolje še pred nakupom obrniti na kompetentno in strokovno podkovano osebo, ki nam bo znala natanko podati vse informacije, bistvene za nakup določenega modela montažnega bazena. Le tako lahko sprejmemo pravo odločitev, ki bo ustrezala tako našim željam kot realnim možnostim postavitve. Osnovno, o čemer mora vsak kupec montažnega bazena premisliti in vedeti, je: Kakšno velikost in obliko izbrati, da bo bazen ustrezal prostorskim omejitvam. Pripraviti je treba načrt, kje bo bazen nameščen, ter pripraviti ustrezno podlago. Kakšne reference ima proizvajalec oziroma prodajalec ter kakšen obseg in kakovost poprodajnih storitev zagotavlja. Pred nakupom je treba preveriti, kaj prodajalec ponuja v ceni bazena. Ali gre za komplet z lestvijo, je priložen peščeni ali kartušni filter, so priložene povezovalne cevi ... Ali so na voljo detajlna navodila za postavitev v slovenskem jeziku. Ali zagotavlja prodajalec tudi po preteku garancijskega obdobja rezervne dele.

Življenjska doba bazena Življenjska doba bazena je v največji meri odvisna od uporabe in vzdrževanja bazena ter od kakovosti izdelave. Marsikaj lahko storimo, da zagotovimo čim daljšo življenjsko dobo bazena: Bazen pokrivamo s pokrivalom tudi pozimi. Med sezono redno dodajamo sredstva za nego vode. Ustrezno zaščitimo tehnični del (filtrirni sistem) pred vremenskimi vplivi. Bazen postavimo in zmontiramo v skladu z navodili.