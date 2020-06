Damjan Murko z bleščicami v kabriolet

Alenka Bratušek stregla za šankom

Janša med propagando objavil fotografijo z ženo

Matej Tonin z vso družino na kolo

Dejana Krajnca poročil slavni župnik z interneta

Pride mesec, kam bo pa šel?

Damjan Murko je postal tako nepogrešljiv del slovenske estrade, da kdaj celo pozabimo, da je tudi pevec z nezanemarljivim glasbenim katalogom. Tokrat je pred poletjem poskrbel, da se bomo tudi v najbolj vročih dneh brezdelja lahko zabavali z njegovo glasbo in besedili. Pa da ne izgubljamo besed, tukaj je najnovejša Murkova poezija: »Kabriolet, če hočeš sladoled, poliži moj kornet, kabriolet, veš, da važno ni, kam vodi pot, od tebe sem zadet, on lizal bi spet in spet.« Za pesem je posnel tudi spot z napol golim mladeničem, odlomke s snemanja in seveda njegov kostum z bleščicami pa si lahko ogledate na istem profilu.Nekdanja premierka Alenka Bratušek, ki sodeč po svojem instagram profilu redno hodi v hribe, ureja svoj vrt, med karanteno je celo lastnoročno sanirala dotrajanega vrtnega palčka, se očitno znajde tudi za šankom. Kot dokazuje nedavno objavljena fotografija, je na zelo obiskanem pikniku prisotnim stregla kavo. Kot je neskromno pripomnila pod fotografijo, je bila postrežba 1A, predsednica stranke SAB pa tako dokazuje, da se jo očitno res splača povabiti na piknik. Njene natakarske sposobnosti so komentirali tudi njeni sledilci in sledilke, ki navdušenja niso skrivali. Eden od komentarjev se je namreč glasil: »Bravo, majstore.«Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša sta te dni nepogrešljiv del slovenskega televizijskega programa. Medtem ko predsednik vlade vsak ponedeljek gostuje na svoji televiziji, je bila njegova žena tokrat nedeljska gostja na javni TV Slovenija. Da so časi resni, dokazuje tudi Janšev instagram, ki je bil zadnje čase poln objav odlomkov njegovih nagovorov in drugih vladnih vsebin, bolj malo pa je bilo utrinkov iz zasebnega življenja, ki jih njegovi sledilci in sledilke tako radi vidijo. No, prejšnji teden je vendarle razveselil s fotografijo sebe in žene, pod njo pa je objavil zgolj rdeče srce.Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin ne sodi med tiste predstavnike vlade, ki bi žalili in kriminalizirali petkove protestnike in protestnice, čeprav kdaj kak zapis v njihovo podporo tudi izbriše. Zdaj, ko so se protesti s koles preselili na stopala, je tudi objavljanje fotografij na kolesih nekoliko manj politično zaznamovano dejanje, sploh če kolesarjenje poteka zunaj Ljubljane. Obrambni minister se je tokrat za to športno udejstvovanje odločil v Kranjski Gori, s seboj pa je vzel tudi svojo zdaj že kar številno družino. Pod fotografijo je zapisal, da je Slovenija lepa, s ključniki pa še namignil da tudi zelena in varna.Dejan Krajnc iz Poskočniih muzikantov je eden tistih narodno-zabavnih veseljakov, ki se poleg pričeske rad pošali tudi s svojimi objavami na instagramu. Tokrat je objavil fotografijo, na kateri je v poročni opravi skupaj z izbranko v družbi spletnega zvezdnika, duhovnika Martina Goloba. Poskočni muzikant je svojo značilno irokezo tokrat prekril s čepico, pod objavo pa zapisal nekaj misli o ljubezni. Te so njegove oboževalke in oboževalci lahko naslednji dan vrgli v smeti, saj se je izkazalo, da je bila poročna fotografija spet potegavščina.Čeprav se je ob trenutni politični zasedbi in situaciji pogosto težko šaliti, nekatere instagram strani dokazujejo, da je za šaljivost vedno pravi čas. Eden od teh profilov je tudi Rupa D'Azur oziroma Rupa is rupa, kjer se avtorica s pomočjo fotomontaž zabava ob trenutni situaciji. Tako je ob mesecu parade ponosa, ki mu rečemo tudi pride mesec, objavila fotografijo Luke Mesca z vprašanjem: Pride mesec, kam bo pa šel?, nato pa je s primerjavo fotografij še opozorila na to, da je Urška Bačovnik Janša fizično vedno bolj podobna svojemu možu. Rupa D'Azur je tudi avtorica komentarja pod Janševo objavo nove in stare fotografije, v katerem je zapisala: »Nasmeh je isti, le pleša rase.«