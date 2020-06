Mreže festivala Spider, ki v produkciji Pekinpaha niti plete že od leta 2010, ne bo pretrgala niti koronakriza. Če je bila prvotna ideja umetniškega vodje Mateja Kejžarja razvijanje ideje o gibanju evolucije, je zaprtje »radikalnih« teles v stanovanja, občine in druge manj vidne meje našo vključenost v družbo prevprašalo povsem na novo. »Zdi se, da je svet trčil v točko involucije. Vse več družbenopolitičnih struktur se vrača k dinamiki vmesnosti. Prevladujoča ideologija, ki slavi lastništvo in ohranja kulturni model, omogoča človeštvu, zlasti Evropejcem, da gleda nase kot na edinstveno silo na planetu, ki mu vse pripada,« poudarja Kejžar. In ponuja alternativno perspektivo – nehierarhična srečevanja z vsemi neizbežnimi trki in trenji vred…

Letošnji Spider je tako opustil logiko zaprtih prizorišč, plesni oder bo v Tivoliju, v Plečnikovem letnem gledališču za tivolskim gradom. Če načrte prekriža dež, se bo dogajanje selilo v bližnjo Švicarijo. »Po skoraj sto letih imamo kot človeštvo zaradi epidemije skupno izkušnjo, kaj pomeni biti zaprt. Program smo zasnovali prek javnega poziva umetnikom,« pojasnjuje umetniški vodja.

Polnočno bedenje Festival bo danes ob 18. uri zagnal performans brazilsko-nemškega ustvarjalca Tiza Alla, ki se bo poglobil v kolonialistične in imperialistične prakse, poleg tega pa tudi instalacija francoske plesalke Alix Eynaudi, ki se v Nespečnosti posveča preseku med performativnimi praksami in praksami pisanja; na ogled bo vsak dan festivala. Odgovore na vprašanja, kam se lahko obrnemo, ko odpovejo premise avtoritet, ki so nas vzgojile, bosta med drugimi ob 22.30 v predstavi Luknje duha iskali Isadora Tomasi in Moa Holgersson. Pomemben del nastopov bo še v četrtek in petek ob tujih umetnikih pripadel tudi slovenski produkciji. Ponovno bo mogoče ujeti De factoLeje Jurišić in Milka Lazarja, prvič bodo v Zvezah na odru skupaj Jurij Konjar, Irena Z. Tomažin in Tomaž Grom, Nenad Jelesijević prihaja s projektom esc, z LS-Digital se bo pokazal tudi Matej Kejžar…

Tudi radikalni pogovori Radikalnemu performansu se bodo letos pridružili še pogovori, ki bodo – v kuriranju Bare Kolenc – prav tako na novo prevpraševali, kaj je sploh telo, kaj gib in ples, kaj odnosi… Nekaj vabljenih govorcev, med njimi filozof Mirt Komel in raziskovalka politike podatkov Nika Mahnič, bo jutri popoldne razprlo tematiko vstajenja, tako v kontekstu ponovne oživitve po koroni kot v sklopu družbenih vstaj. V petek bosta na temo nova realnost – nova resnost med drugimi debatirali politologinja Tjaša Pureber in sinologinja ter filozofinja Katja Kolšek. »Zdaj je še posebno nujno, da bodo pogovori v javnem prostoru, da spet vzpostavimo skupni prostor in skupno misel. Govorci bodo sicer predstavili uvodna izhodišča, a bi radi, da se jim publika pridruži v obliki javnega foruma,« še poudarja Bara Kolenc. Jutri in v petek bo sicer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje tudi (ne)konferenca Ples je več kot denar, kjer se bodo plesni profesionalci, tokrat predvsem iz vzhodne Evrope, ki jo je virus manj prizadel, pogovarjali o povezavi med performativno umetnostjo in trgom.

Plačaj, kolikor zmoreš Vstopnice za dogodke festivala Spider je mogoče kupiti na spletni strani festivala, in sicer po sistemu plačaj, kolikor zmoreš.