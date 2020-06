»Dobre zgodbe, slabo življenje, pravijo,« pove On. »Kako slabo mora pa bit?…Da je slabo?« vpraša Ona. »Po mojem sploh ne gre za to, kako slabo je. Po mojem najslabše sploh ni takrat, ko je res slabo. Najslabše je, ko je tako nekje vmes,« meni On. Tako nas v dramo Žalostinke vpne dramatik Jernej Potočan, s tekstom, ki je mestoma apokaliptičen, mestoma tragikomičen in govori o (ne)zmožnosti soočanja sodobnega človeka in družbe »mladih in nemirnih, lepih in uspešnih« z občutki najhujše potrtosti in tesnobe.

Vrata za spremembo To so izseki iz življenja utrujenih neznancev, ki jih povezuje prav največja javna skrivnosti – žalost, najsi bo zaradi starosti, osamljenosti, brezposelnosti ali revščine. A kaj, ko vsi vemo, da žalost sodi v zasebnost in jo lahko z drugimi delimo le izjemoma. V primeru Žalostnik v zanikrnem polkletnem baru, kamor nihče – ne Pogrebnik, ne Starka, ne Nema punca… – ne zaide pomotoma. »Obstajajo neke norme, ki naj bi zagotovile občo srečo, oblike nesreče pa so enostavno reducirane na pomanjkljivosti osebnostnih struktur posameznikov, ki naj bi jih ti (za štirimi stenami) reševali s priročniki za samopomoč. Ta redukcija onemogoča transformativni potencial žalosti znotraj družbenega organizma,« o svoji motivaciji za pisanje razlaga Potočan. Absurd logike »fake it, till you make it« (pretvarjaj se, dokler ne bo postalo resnično) je zato v Žalostinkah prignal do skrajnosti – do (družbene) apokalipse. »Zbral sem nabor nesrečnih likov, ki imajo pred očmi 'konec sveta', pa se tega istega sveta še vedno vztrajno oklepajo. Strah jih je namreč, da bi njihovo izražanje žalosti družba razumela kot njihov osebni neuspeh.«