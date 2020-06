»Potrditev nastopa v evropskem pokalu v naslednji sezoni je dokaz, da evroliga verjame v naš projekt in celoten potencial, ki ga Cedevita Olimpija nosi s seboj,« je novico komentiral direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinac. Ljubljančani bodo novo evropsko sezono pričeli 30. septembra, redni del sezone pa bo potekal do 16. decembra. Najboljših 16 moštev bo nato boje nadaljevalo 30. decembra in jih zaključilo 3. februarja 2021.

Pri Olimpiji se nadejajo, da bodo v novi sezoni v evropskem pokalu pustili boljši vtis kot v minuli, ko so tekmovanje zaključili že po skupinskem delu. Na desetih tekmah so vpisali štiri zmage in šest porazov.