Epidemija koronavirusa je prinesla gospodarsko krizo. Posledice tega bodo čutili tudi športni kolektivi po svetu, saj bodo finančne investicije v klube in posamezne športne panoge v veliki večini manjše. V zadnjem obdobju je bilo slišati, da naj bi bili v težavah nekateri slovenski košarkarski prvoligaši, tudi zavoljo davčnih inšpekcij ob koncu lanskega leta, a naše poizvedovanje je pokazalo, da ni povsem tako. Predstavniki prvoligašev opozarjajo, da se bodo razmere spremenile, a se to utegne izkazati tudi kot koristna stvar, saj se bodo klubi namesto kupovanja tretjerazrednih tujcev primorani obrniti na mlade domače košarkarje, ki so jih v preteklosti vse prevečkrat prezrli. V novi sezoni bosta barve Slovenije v ligi ABA gotovo zastopali Cedevita Olimpija in Krka, pod vprašajem je usoda Primorske. O omenjeni trojici smo v preteklih dneh v našem časopisu že pisali. Bo pa imela Slovenija v naslednji sezoni zgolj enega predstavnika v 2. ligi ABA. Helios se je namreč hitro odločil za sodelovanje v drugokakovostnem jadranskem tekmovanju, Rogaška pa ne.

Helios ne bo nižal ambicij »Prednost 2. lige ABA je, da lahko v njej razvijamo igralce, klub in sponzorje pa izpostavimo v regiji. Nismo se ji hoteli odreči le zato, ker bo proračun nekoliko nižji,« je povedal direktor Heliosa Matevž Zupančič, ki je zadovoljen z odnosom igralcev v izrednem obdobju. Pravi namreč, da so se z vsemi hitro pogodili, saj so razumeli okoliščine. »Ker nismo imeli dolgoročnih pogodb, začenjamo z ničle. Vsekakor pa se zato ne bomo predali in obupavali ter nižali ambicij,« dodaja Zupančič. Helios bo v prihodnji sezoni še naprej vodil trener Dejan Jakara, klub pa je sklenil nove pogodbe z Blažem Mahkovicem, Urbanom Omanom in Adrianom Hirschmannom.

Rogaške ne bo v 2. ligi ABA Če pri Heliosu dilem o sodelovanju v 2. ligi ABA niso imeli, so pri Rogaški z odločitvijo čakali dlje, na koncu pa se za to niso odločili. Ker sta občina Rogaška Slatina in posledično klub precej odvisna od turizma, so za njima stresni meseci. V klubu so ocenili, da je trenutno preveč neznank in s tem povezanih tveganj, da bi se zavezali igranju 2. lige ABA. »Izpad sponzorskih sredstev bo, a v takšni situaciji so praktično vsi. Kljub vsemu gledamo v prihodnost optimistično. Poskušali se bomo prilagoditi novi situaciji in poiskati morebitne rezerve. Vsekakor bodo odslej cilji drugačni, ekipa pa pomlajena,« razkriva predsednik kluba Kristijan Novak.

Zlatorog stavi na mlade Pri Zlatorogu so na novo sezono praktično že pripravljeni. Predsednik Bojan Špiler pravi, da so ekipo praktično že sestavili. »Odkar sem predlani postal predsednik, je bila moja vizija vlaganje v mlade igralce. Krize ne občutimo, saj imamo igralski mozaik praktično že sestavljen. Spremenilo se bo samo to, da bosta tuji okrepitvi manj kakovostni, kot bi bili sicer. Šlo bo za centra, ker v Sloveniji primanjkuje višine, in strelca na položaju tri. Vsi drugi bodo domači igralci, povečini mladi. Tako bo ostalo tudi, če izpademo v drugo ligo. Z glavnim sponzorjem Pivovarno Laško Union imamo pogodbo še za naslednjo sezono, za naprej pa se že dogovarjamo.«

Šenčur in Triglav razmišljata o združitvi Zanimiva rešitev se nakazuje na Gorenjskem, kjer bodo imeli letos dva prvoligaša. Šenčurju se bo pridružil Triglav iz Kranja, ki je bil ob prekinitvi tekmovanj prvi v drugi ligi. Kluba se pogovarjata o združitvi, a trenutno še ni jasno, v kakšni obliki. »Pogovarjamo se že nekaj časa. Idej je precej, iščemo pa rešitev, ki bi bila najboljša za oboje. Ne pričakujem, da jo bomo našli že letos, saj je za to verjetno premalo časa. Upam pa, da v bližnji prihodnosti,« pravi predsednik Šenčurja Miha Kravanja, predsednik Triglava Ivan Šmon pa opozarja: »Dialog teče, nam pa je ključno, da bomo ekipo sestavili iz mladih in domačih igralcev. Vemo, da je bilo v Šenčurju v preteklosti kar nekaj tujih košarkarjev. Tega si pri nas ne želimo in od tega ne bomo odstopili.« Šmon dodaja, da Triglav poleg kranjskega bazena pokriva osnovne šole vse do Radovljice, zato nima težav z naborom mladih igralcev. »S tem, da se lahko prebijejo v člansko ekipo, pa zasledujejo tudi pomemben cilj,« izpostavlja. Triglav bo imel v naslednji sezoni največ dva tuja košarkarja, medtem ko pri Šenčurju tako daleč z načrti še niso. Ne vedo še niti, kakšen bo proračun kluba. »Lahko da bo nižji, enak ali celo večji. Vse bo odvisno od glavnega sponzorja, Gorenjske gradbene družbe. Bo pa za vse nas prihodnja sezona velik izziv, na katerega se že pripravljamo z različnimi strategijami, ki temeljijo na uspešnem zaključku letošnje sezone,« je še dodal Kravanja.

Hopsi so se izvlekli Precej črnih oblakov se je v zadnjem obdobju zgrnilo nad Hopse. Slišati je bilo, da je vprašljiv tudi obstoj kluba, saj so bili davčni dolgovi visoki. A s pomočjo občine so stvari uredili, Polzeljani pa tako lahko že pogledujejo proti naslednji sezoni. »Klub je uredil finančne težave, ki so nastale zaradi davčnih dolgov. Prekinili smo pogodbe z vsemi igralci, z enim se še dogovarjamo. S tem smo postavili temelje za nastopanje v prihodnji sezoni državnega prvenstva,« je za TV Celje povedal trener moštva Boštjan Kuhelj, predsednik kluba Matej Jelen pa nam je dejal, da za sestavo moštva v naslednji sezoni računajo na okoli 20 odstotkov nižji proračun.

Šentjur o spremembi sistema tekmovanja Pri Šentjurju se po 25 letih predsedovanja poslavlja Dušan Debenak, na občnem zboru konec junija pa bodo formirali novo upravo kluba. »Naredil bom vse, da najdem naslednika in da bo klub, ki nima dolgov, stabilno krenil v novo sezono. Se pa ne bodo več vrtele številke za sestavo moštva, kot so se do zdaj, zato bo klub postal polprofesionalen,« pravi Dušan Debenak, ki je opozoril na sistem tekmovanja državnega prvenstva, ki po njihovem ni sprejemljiv. »Z zvezo in klubi moramo najti rešitev, da bo pomembna vsaka tekma. Ne pa da se prvi del igra brez tekmovalnega naboja. Če ne bo sprememb, je vprašanje, ali nas vse skupaj sploh še zanima.«