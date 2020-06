Za Morganom je odlična sezona v dresu turške Piner Karsiyake. V povprečju je dosegal po 12,4 točke, 7,5 skoka in 1,5 podaje na tekmo, na parketu pa prebil slabih 24 minut. Osemindvajsetletni in 203 centimetre visoki Morgan je v slovenskem dresu debitiral na februarskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022. Proti Madžarski je dosegel 16 točk in devet skokov, proti Avstriji pa 19 točk in sedem skokov.