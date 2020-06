Spektakel v Zadru bo eden izmed humanitarnih turnirjev Adrie Toura, ki ga organizira prvi igralec sveta Novak Đoković in zelo spoštuje Aleksandra Zvereva. dobro se recimo spominja poraza iz finala ATP leta 2018. Zverev je sicer do sedaj v svoji karieri zmagal na desetih turnirjih. Adria Tour v Zadru se bo s slovesnim odprtjem pričel v petek, prireditelji pa obljubljajo bogat spremljevalni program. Načrtujejo koncerta Gibonnija, Petra Graša in še eno koncertno presenečenje.